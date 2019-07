Côte d'Ivoire : Grand-Béréby en ébullition, ce qui a tout déclenché

Grand-Béréby a connu des heures chaudes, ce dimanche, après la mort d'un autochtone kroumen à la suite d'une altercation avec un allochtone baoulé. On en serait arrivé à un affrontement intercommunautaire n'eût été l'intervention des autorités administratives et sécuritaires.

Grand-Béréby passé tout près d'un conflit intercommunautaire

La situation est désormais sous contrôle à Grand-Béréby après l'interposition des forces de sécurité et l'intervention du préfet de région, Ousmane Coulibaly. Cette intervention était d'autant plus salutaire que ce dimanche, les Kroumens, autochtones, et les Baoulé, allochtones, sont passés tout près d'un affrontement intercommunautaire qui allait assurément embraser cette ville balnéaire du sud-ouest, naguère paisible.

Mais qu'est-ce qui a bien pu mettre le feu aux poudres ?

Il ressort des faits qu'un jeune kroumen a été surpris en train de soustraire frauduleusement des parts de son stock d'hévéa (caoutchouc) d'un planteur baoulé dans son campement non loin du ‘’Carrefour Béréby’’. Sans autre forme de procès, une violente altercation a éclaté entre cet exploitant agricole et son voleur. Malheureusement, le jeune kroumen est décédé à la suite de ses rixes.

Très en colère, la communauté kroumen a donc lancé une vendetta contre le meurtrier de l'un des leurs, saccageant la maison et le véhicule du chef des Baoulé, ainsi que et le domicile du présumé meurtrier. Ils avaient également dressé des barricades dans la localité.

Un calme précaire règne dans la ville, et les autorités sont à pied d'oeuvre pour apaiser cette tension afin d'éviter un autre Béoumi.