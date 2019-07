Grosse bagarre entre Debordo Leekunfa et Moasco Dj, les raisons

Après la bagarre entre lui et Arafat dj, Debordo Leekunfa, qui vient juste de rentrer à Abidjan après un séjour en Europe, est encore une fois impliqué dans une autre bagarre avec un acteur du Couper décaler qui n’est autre que Dj Moasco, le poulain de Kedjévara dj. Une chaude empoignade qui a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi au haut niveau discothèque à Cocody.

Moasco molesté par Debordo Leekunfa

Interrogé par vibe radio, Dj Moasco est revenu sur les raisons de ce cet incident « Quand Debordo est arrivé à Abidjan, je suis allé le voir sur demande de mon parrain Diamant Noir afin qu’il puisse citer son nom dans sa nouvelle chanson «Spécialité Ivoirienne». Debordo a réclamé 300.000 Frs. Il devait aussi mettre sa voix sur ma chanson «Babi Foot», il a donc demandé 200.000 Frs. Au total, je devais lui remettre 500.000 Frs pour le travail. Mon parrain lui a remis 400.000 et une fois le travail bouclé, il recevrait les 100.000 Frs restants. A notre grande surprise, le son est terminé, il n’a pas fait le travail pour lequel on lui a remis l’argent. Nulle part dans la chanson, il n’a mentionné le nom de mon parrain. Je l’ai appelé pour lui demander des comptes, il voulait entrer dans un clash avec moi au téléphone, alors j’ai raccroché», a expliqué dj Moasco.

Poursuivant, le poulain de 18 avril production, a expliqué ce qu’il s’est passé lorsqu’il a rencontré Debordo Leekunfa au Haut Niveau. «Le soir, je suis allé prendre un pot, j’ai trouvé Debordo sur les lieux. A la fin de la soirée à 5h30, je veux rentrer chez moi, arrivé au niveau de ma voiture, Debordo me siffle. Je ne l’ai pas écouté. Je monte dans la voiture. Il se met à taper du poing sur le véhicule et me dit de descendre pour qu’on s’explique. Je suis descendu de la voiture et je lui dis ceci : « Je n’ai plus affaire à toi. Tu nous a «doublé», il faut garder les 400.000 Frs, Dieu te voit». C’est ainsi qu’il m’a saisi les colles et a commencé à me violenter devant tout le monde. Je n’ai pas voulu réagir», a témoigné Moasco à vibe radio.

Pour sa part, Debordo Leekunfa, plus occupé à la promotion de son dernier single intitulé ‘’ spécialité ivoirienne’’, ne s’est pas encore prononcé sur cette bagarre.