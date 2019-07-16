Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara dévoile son "commando" pour 2020

Les membres de la direction exécutive du RHDP, connus

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Alassane Ouattara a formé son commando
Par K. Richard Kouassi
Publié le 16 juillet 2019 à 13:08 | mis à jour le 16 juillet 2019 à 13:26

Alassane Ouattara prépare la bataille de la présidentielle de 2020. En prélude à cette échéance électorale, le chef de file du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) a présenté son "commando". Alassane Ouattara a porté Adama Bictogo à la tête de la direction exécutive de son parti.

Alassane Ouattara nomme les membres de la direction exécutive du RHDP

RASSEMBLEMENT DES HOUPHOUËTISTES POUR LA DEMOCRATIE ET LA PAIX

LE PRESIDENT

DECISION N° 12/PP/CAB PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DE LA DIRECTION EXECUTIVE DU RHDP

Vu la Constitution ;

Vu la loi N° 93-668 du 9 août 1993 relative aux partis et groupements politiques ;

Vu le décret n°99-511 du 11 août 1999 fixant les modalités d’application de la loi n° 93-668

du 9 août 1993 relative aux partis et groupements politiques ;

Vu le procès-verbal de l’Assemblée Générale Constitutive du RHDP du 16 juillet 2018 ; Vu le récépissé de déclaration n° 637/MIS/DGAT/DAG/SDVA du 20 juillet 2018 ;

Vu les Statuts du RHDP entérinés par le Congrès Ordinaire du 26 janvier 2019 pris en leurs

articles 20.1.4 et 48 ;

DECIDE

Article 1 : Sont nommées Membres de la Direction Exécutive «Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix» en abrégé «RHDP», les personnes dont les noms suivent :

DIRECTEUR EXECUTIF

Mr Adama BICTOGO

DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT

Mr Justin N’Goran KOFFI

DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES ELECTIONS

Mr Mamadou SANOGO

DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES RELATIONS EXTERIEURES

Mme Anne Désirée OULOTO

DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES RELATIONS AVEC LES PARTIS POLITIQUES

Mr Siandou FOFANA

DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DE LA COMMUNICATION

Mr Mamadou TOURE

DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DE L’AUTONOMISATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES

Mr Félix Miézan ANOBLE

DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

Mr Sidiki KONATE

DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DE LA MOBILISATION

Mr Kramo KOUASSI

DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DE LA SOLIDARITE ET DES AFFAIRES SOCIALES

Mme Mariatou KONE

DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES RELATIONS AVEC LES PARLEMENTAIRES

Mme Belmonde Myss DOGO

10. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DE LA SECURITE

Mr Philippe LEGRE

11. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DU MONDE DE LA CULTURE

Mr Famoussa COULIBALY

12. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DU GENRE ET DE L’EGALITE DES CHANCES

Mme Maférima DIARRASSOUBA

13. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES ADHESIONS

Mr Jean-François SONAN

14. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES MILITANTS DE L’EXTERIEUR

Mr Lanciné DIABY

15. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION

Mr Diéméléou Amon Gabriel BILE

16. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES FEMMES

Mme Jeanne PEUHMOND

17.DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES RELATIONS AVEC LES AUTORITES TRADITIONNELLES

Mr Louis Kouakou HABONOUAN

18. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DE LA FORMATION DU PARTI ET DE L’INTITUT POLITIQUE DU PARTI

Mr Souleymane Coty DIAKITE

19. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DU MONDE ASSOCIATIF

Mme Evelyne KPON TALLY

20. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES RELATIONS AVEC LES ELUS LOCAUX, DES CONSEILLERS ECONOMIQUES ET SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX ET CULTURELS

Mr Hien Yacouba SIE

21. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES RELATIONS AVEC LE MONDE RURAL

Mr Germain N’DRI

22.DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES FINANCES ET DE LA TRESORERIE

Mme Nadine GNEBA

23. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES ORGANISATIONS SYNDICALES

M. Claude SAHI

24.DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DE L’ORGANISATION ET DE L’IMPLANTATION

Mr Adama COULIBALY

25.DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DE L’ADMINISTRATION ET DU PATRIMOINE

Mr Ali Kader COULIBALY

26.DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DE L’AUTONOMISATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES FEMMES

Mme Sylvie Patricia YAO

27. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES AFFAIRES JURIDIQUES

Mme AFFOUE Noëlle Delphine

28. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES PUBLIQUES

Mme DELACLE MEKALO Prudence Audrey

29. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DU SUIVI ET DE L’EVALUATION DE LA VIE DES STRUCTURES DU PARTI

Mr Brice KOUASSI

30. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DU SPORT ET DES LOISIRS

Mr Guirao BLE

31. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DE LA PROMOTION DU CIVISME ET DE LA CITOYENNETE

Mr Harouna KONE

32. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES JEUNES Mr KRAGBE Béhibro Philippe

33. DIRECTEURS EXECUTIFS ADJOINTS EN CHARGE DES CULTES

Mr Drissa KONE

Mr GBROU Alloboué

Mr Mahamadou KONE

Mr Michel KOUAKOU LOZO

Mme Cécile PAYNE Epse DEGNI-YACE

Article 2 :

La présente décision prend effet à compter de sa date de signature et sera diffusée partout où besoin sera.

Fait à Abidjan, le 11 juillet 2019

Alassane OUATTARA


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