Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara dévoile son "commando" pour 2020

Alassane Ouattara prépare la bataille de la présidentielle de 2020. En prélude à cette échéance électorale, le chef de file du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) a présenté son "commando". Alassane Ouattara a porté Adama Bictogo à la tête de la direction exécutive de son parti.
Alassane Ouattara nomme les membres de la direction exécutive du RHDP
RASSEMBLEMENT DES HOUPHOUËTISTES POUR LA DEMOCRATIE ET LA PAIX
LE PRESIDENT
DECISION N° 12/PP/CAB PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DE LA DIRECTION EXECUTIVE DU RHDP
Vu la Constitution ;
Vu la loi N° 93-668 du 9 août 1993 relative aux partis et groupements politiques ;
Vu le décret n°99-511 du 11 août 1999 fixant les modalités d’application de la loi n° 93-668
du 9 août 1993 relative aux partis et groupements politiques ;
Vu le procès-verbal de l’Assemblée Générale Constitutive du RHDP du 16 juillet 2018 ; Vu le récépissé de déclaration n° 637/MIS/DGAT/DAG/SDVA du 20 juillet 2018 ;
Vu les Statuts du RHDP entérinés par le Congrès Ordinaire du 26 janvier 2019 pris en leurs
articles 20.1.4 et 48 ;
DECIDE
Article 1 : Sont nommées Membres de la Direction Exécutive «Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix» en abrégé «RHDP», les personnes dont les noms suivent :
DIRECTEUR EXECUTIF
Mr Adama BICTOGO
DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT
Mr Justin N’Goran KOFFI
DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES ELECTIONS
Mr Mamadou SANOGO
DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES RELATIONS EXTERIEURES
Mme Anne Désirée OULOTO
DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES RELATIONS AVEC LES PARTIS POLITIQUES
Mr Siandou FOFANA
DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DE LA COMMUNICATION
Mr Mamadou TOURE
DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DE L’AUTONOMISATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES
Mr Félix Miézan ANOBLE
DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
Mr Sidiki KONATE
DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DE LA MOBILISATION
Mr Kramo KOUASSI
DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DE LA SOLIDARITE ET DES AFFAIRES SOCIALES
Mme Mariatou KONE
DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES RELATIONS AVEC LES PARLEMENTAIRES
Mme Belmonde Myss DOGO
10. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DE LA SECURITE
Mr Philippe LEGRE
11. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DU MONDE DE LA CULTURE
Mr Famoussa COULIBALY
12. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DU GENRE ET DE L’EGALITE DES CHANCES
Mme Maférima DIARRASSOUBA
13. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES ADHESIONS
Mr Jean-François SONAN
14. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES MILITANTS DE L’EXTERIEUR
Mr Lanciné DIABY
15. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION
Mr Diéméléou Amon Gabriel BILE
16. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES FEMMES
Mme Jeanne PEUHMOND
17.DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES RELATIONS AVEC LES AUTORITES TRADITIONNELLES
Mr Louis Kouakou HABONOUAN
18. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DE LA FORMATION DU PARTI ET DE L’INTITUT POLITIQUE DU PARTI
Mr Souleymane Coty DIAKITE
19. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DU MONDE ASSOCIATIF
Mme Evelyne KPON TALLY
20. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES RELATIONS AVEC LES ELUS LOCAUX, DES CONSEILLERS ECONOMIQUES ET SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX ET CULTURELS
Mr Hien Yacouba SIE
21. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES RELATIONS AVEC LE MONDE RURAL
Mr Germain N’DRI
22.DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES FINANCES ET DE LA TRESORERIE
Mme Nadine GNEBA
23. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES ORGANISATIONS SYNDICALES
M. Claude SAHI
24.DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DE L’ORGANISATION ET DE L’IMPLANTATION
Mr Adama COULIBALY
25.DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DE L’ADMINISTRATION ET DU PATRIMOINE
Mr Ali Kader COULIBALY
26.DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DE L’AUTONOMISATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES FEMMES
Mme Sylvie Patricia YAO
27. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES AFFAIRES JURIDIQUES
Mme AFFOUE Noëlle Delphine
28. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES PUBLIQUES
Mme DELACLE MEKALO Prudence Audrey
29. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DU SUIVI ET DE L’EVALUATION DE LA VIE DES STRUCTURES DU PARTI
Mr Brice KOUASSI
30. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DU SPORT ET DES LOISIRS
Mr Guirao BLE
31. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DE LA PROMOTION DU CIVISME ET DE LA CITOYENNETE
Mr Harouna KONE
32. DIRECTEUR EXECUTIF ADJOINT EN CHARGE DES JEUNES Mr KRAGBE Béhibro Philippe
33. DIRECTEURS EXECUTIFS ADJOINTS EN CHARGE DES CULTES
Mr Drissa KONE
Mr GBROU Alloboué
Mr Mahamadou KONE
Mr Michel KOUAKOU LOZO
Mme Cécile PAYNE Epse DEGNI-YACE
Article 2 :
La présente décision prend effet à compter de sa date de signature et sera diffusée partout où besoin sera.
Fait à Abidjan, le 11 juillet 2019
Alassane OUATTARA