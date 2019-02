Rixes entre Ivoiriens devant la résidence d' Alassane Ouattara à Paris

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

La scène est certes surréalistes, et pourtant vraie. Des Ivoiriens, deux dames et un homme, qui soupçonnaient un convoyage d'argent liquide à la résidence française du Président Alassane Ouattara, ont été arrêtés pour avoir tenté d'arracher la mallette.

Des Ivoiriens accusent Alassane Ouattara de convoyer des mallettes d'argent

Les opposants au régime d' Alassane Ouattara sont visiblement déterminés à manifester contre le pouvoir d'Abidjan. Au-delà des rues d'Abidjan et autres agglomérations du pays, c'est sur les bords de la Seine que ces activistes se sont illustrés, ce dimanche. Il ressort des faits que dame Naomie Tiédé, plus connue sous le pseudonyme "Maman Gbagbo" et deux de ses compatriotes ivoiriens ont tenté d'arracher une mallette "diplomatique" à un employé de la résidence du Président Alassane Ouattara, Avenue Victor Hugo, dans le 16e Arrondissement de Paris.

Pour ces trois personnes, qui disaient agir par patriotisme, scandaient des slogans hostiles au pouvoir d'Abidjan. Camera au point, l'on pouvait entendre la dame ci-dessus nommée s'exclamer : « Bande de voleurs, c’est l’argent de la Côte d’Ivoire (...) C’est l’argent de nos parents. Ils sont en train de voler. Venez les patriotes au secours. Bande de voleurs, ce régime va tomber. Voilà les valises d’argent ... »

La police française est aussitôt arrivée sur les lieux et a appréhendé les deux dames qui voulaient s'emparer de la valise supposée contenir des billets de banque. Quant au troisième Ivoirien, il a pris la clé des champs, mais il serait activement recherché par la police.

