Côte d'Ivoire : RHDP, Ahoussou et Charles Diby écartés

Le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) a publié une décision portant nomination des membres de son directoire. Curieusement, Ahoussou Jeannot Kouadio et Charles Koffi Diby ont été royalement ignorés par Alassane Ouattara.

RHDP, Ahoussou et Diby absents du directoire

Alassane Ouattara a procédé à la nomination des membres du directoire du RHDP. Le chef de l' Etat a porté son choix sur seize personnalités politiques parmi lesquelles ne figurent pas Ahoussou Jeannot Kouadio et Charles Koffi Diby. Ces deux ex-proches d' Henri Konan Bédié n'ont pas obtenu les faveurs du président des houphouëtistes.

Ahoussou Jeannot Kouadio paie-t-il pour sa tergiversation quant à son adhésion au RHDP ? En effet, le président du Sénat a longtemps hésité avant de se décider à rejoindre la coalition au pouvoir. L' ex-Premier ministre avait même choisi de réconcilier Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. Pour sa part, Charles Koffi Diby avait brillé par son absence lors du conseil politique convoqué par Alassane Ouattara le mardi 7 mai 2019. On apprendra plus tard que le concerné avait des soucis de santé. Une chose est sûre, l'absence d' Ahoussou et Diby Charles suscite des interrogations.

DECISION N° 11/PP/CAB PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE DU RHDP

Vu la Constitution ;

Vu la loi N° 93-668 du 9 août 1993 relative aux partis et groupements politiques ;

Vu le décret n°99-511 du 11 août 1999 fixant les modalités d’application de la loi n° 93-668 du 9 août 1993 relative aux partis et groupements politiques ;

Vu le procès-verbal de l’Assemblée Générale Constitutive du RHDP du 16 juillet 2018 ;

Vu le récépissé de déclaration n° 637/MIS/DGAT/DAG/SDVA du 20 juillet 2018 ;

Vu les Statuts du RHDP entérinés par le Congrès Ordinaire du 26 janvier 2019 pris en leurs articles 20.1.4 et 48 ;

DECIDE

Article 1 : Sont nommées Membres du Directoire du «Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix» en abrégé «RHDP», les personnes dont les noms suivent :

Le Président :

Mr Amadou Gon Coulibaly

Les membres

1- Mr Abdallah Albert MABRI TOIKEUSSE

2- Mr Hamed BAKAYOKO

3- Mr Patrick ACHI

4- Mr Marcel AMON-TANOH

5- Mme Kandia KAMISSOKO CAMARA

6- Mr Kobenan Kouassi ADJOUMANI

7- Mr Ibrahim CISSE BACONGO

8- Mr Adama BICTOGO

9- Mr Alain Richard DONWAHI

10- Mme Nialé KABA

11- Mr Paulin Claude DANHO

12-Mr Amédé KOFFI KOUAKOU

13-Mme Anne Désirée OULOTO

14- Mme Raymonde GOUDOU COFFIE

15- Mme Clarisse MAHI

16- Mr Justin N’Goran KOFFI

Article 2 : La présente décision prend effet à compter de sa date de signature et sera diffusée partout où besoin sera.

Fait à Abidjan, le 11 juillet 2019

Alassane OUATTARA