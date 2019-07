Côte d’Ivoire : La diaspora appelée à contribuer à l’émergence

15 au 16 juillet 2019, Abidjan a abrité la 3e édition du Forum de la diaspora. Un rendez-vous durant lequel le gouvernement a réaffirmé son soutien aux compatriotes ivoiriens désireux d’investir dans leur pays.

Ally Coulibaly à la diaspora ivoirienne, « Nous réaliserons le rêve du président Alassana Ouattara ».

Le gouvernement ivoirien compte sur la diaspora pour atteindre ses objectifs. C’est la quintessence du message du ministre de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, Ally Coulibaly, lors de la clôture du Forum de la diaspora tenu à Abidjan les 15 et 16 juillet derniers. Ce rendez-vous a réuni les Ivoiriens de l’extérieur et des représentants gouvernementaux, ainsi que des chefs d’entreprises autour du thème « Talents et investissements : le rendez-vous de l'emploi et de l'opportunité ».

Mardi, durant son allocution de clôture, Ally Coulibaly a appelé la diaspora ivoirienne à apporter sa contribution pour le développement socio-économique du pays. « Ensemble, la main dans la main, nous réaliserons le rêve du président Alassane Ouattara, faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent. Nous avons le potentiel, le désir et le leadership pour faire de la Côte d’Ivoire un pays où chacun a sa place. Nous allons le faire », a déclaré le ministre.

Pour y parvenir, le gouvernement s’engage à améliorer les conditions d’installation des Ivoiriens désireux d’entreprendre au bercail.

A l'ouverture des travaux lundi, faut-il le rappeler, une convention a été signée entre l'Etat de Côte d'Ivoire et le Fonds de solidarité africain. Celui-ci porte sur la mise en place d'un mécanisme d'appui à la création d'entreprises par les Ivoiriens de l'étranger.

Selon les derniers chiffres dévoilés au cours de cette rencontre par le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, les flux financiers provenant de la diaspora ivoirienne se sont élevés à 190 milliards de francs CFA, soit une progression de 91% par rapport à 2008 (99,5 milliards de FCFA). Les expatriés ivoiriens sont aujourd’hui estimés à 1,2 million de personnes.