Touré Alpha Yaya (ex-pro Soro): "Je ne me laisserai plus distraire"

Le jeudi 25 avril 2019, Touré Alpha Yaya a annoncé officiellement qu'il quittait Guillaume Soro afin de rejoindre la grande famille du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). Ce départ de ce lieutenant du député de Ferkessédougou a fait grand bruit. Près de quatre mois après, le concerné n'éprouve aucun regret.

Touré Alpha Yaya range Soro aux oubliettes

L'annonce de l'adhésion de Touré Alpha Yaya au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix avait créé une onde de choc dans la classe politique ivoirienne. Le député-maire de Gbon-Kolia, dans le Nord de la Côte d' Ivoire, était connu pour son attachement à Guillaume Soro. Il s'était érigé en véritable défenseur de l'ancien président de l' Assemblée nationale. Qui ne se souvient pas de sa chaude empoignade avec Bruno Nabagné Koné, l'actuel ministre de la Construction, du Logement et de l' Habitat ? En fait, au cours de la cérémonie d'investiture de Koné Marietou en qualité de maire Boundiali, l' ex-porte parole du gouvernement a envoyé des piques à Guillaume Soro. La réponse de Touré Alpha Yaya a été virulente.

"Je peux comprendre que tu protèges ton poste, tu peux le faire tout en restant reconnaissant, car c’est grâce à Soro Guillaume que tu as été pour la première fois ministre dans ta vie", avait rétorqué Touré Alpha Yaya. Mais cette proximité avec le président du Comité politique n'a pas empêché le député de Gbon-Kolia de prendre son envol et de se poser au RHDP. Sans le moindre remord, il est aujourd'hui un fervent partisan d' Alassane Ouattara.

"Je ne me tromperai jamais de combat. Je ne me laisserai plus distraire par les matamores. Aucune personne ne pourra m’emberlificoter. J’ignorerai les débats insensés au profit des échanges qui peuvent avancer le pays. Soutenir le président Alassane Ouattara, c’est soutenir : les réalisations de bitumes dans notre pays, les réhabilitations des infrastructures scolaires, sanitaires, la lutte contre la pauvreté, le développement de notre pays. Ma priorité, c’est l’intérêt de mon pays", a déclaré Touré Alpha Yaya sur son compte Facebook. En clair, son aventure avec Guillaume Soro n'était qu'un moment de distraction.