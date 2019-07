Côte d’Ivoire: Lâché par Bédié, Affi N’Guessan se terre dans son village

Pascal Affi N’Guessan n’est plus très présent sur la scène politique depuis un bon moment.

Affi N’Guessan s’en remet à ses parents de Bongouanou

Pascal Affi N’Guessan a choisi de se retirer dans sa région natale de Bongouanou depuis sa sortie de maladie. Le Président du Front populaire ivoirien (FPI) qui avait été opéré récemment d’une appendicite, n’a pas encore repris ses activités politiques. Alors que l’actualité politique nationale est dominée par le nouveau projet de loi portant reforme de la Commission électorale indépendante (CEI) rejeté par l’opposition, Pascal Affi N’Guessan, lui, semble plus préoccupé par le bien être des populations du Moronou dont-il est également le président du conseil régional.

Henri Konan Bédié auprès de qui il était prêt à s’engager dans le cadre de la plateforme politique de l’opposition destinée à faire front commun contre le candidat du RHDP à la présidentielle de 2020, semble pencher de plus en plus pour Laurent Gbagbo, le fondateur du parti, avec qui il lutte la présidence du FPI. N’empêche! Le président du conseil régional du Moronou, a entamé une tournée de remerciements, depuis le lundi 15 juillet 2019, auprès des populations du Moronou pour leurs manifester sa reconnaissance pour la confiance qu'elles lui ont apportée lors des élections régionales de 2018.

C'est dans la sous-préfecture de Andé ( département de Bongouanou ) que le périple à débuté avec la visite successive des villages de Bénéné 1 et 2, Afféré1 et 2 et de Yobouessou. Cette tournée, selon son service de communication, a été aussi une opportunité pour Pascal Affi N’Guessan de passer en revue tous les projets à achever ainsi que ceux à réaliser.

Ainsi, pour ce qui concerne les premiers villages visités, il est prévu, pour l'année 2019, la construction d'un bâtiment de trois ( 3) salles de classe plus un (1) bureau à Bénéné 1, d'un système d'Hydraulique Villageoise Amélioré (HVA) à Yobouessou et de l'achèvement d'un bâtiment de trois (3) salles de classe à Afféré 2. A en croire la cellule de communication de Pascal Affi N’Guessan, partout où il est passé, les populations des cinq (5) villages sus-cités lui ont réservé un accueil des plus chaleureux.