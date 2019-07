Jeux de hasard: Lotto, paris sportifs, voici la loi qui va tout changer

L'univers des jeux de hasard connaîtra très bientôt un vent de changement. Au cours d'un Conseil des ministres tenu le mercredi 17 juillet 2019, le gouvernement a adopté un projet de loi visant à assainir le milieu.

Une loi pour contrôler les jeux de hasard

Selon Sidi Tiémoko Touré, "au titre du ministère de l' Économie et des Finances, le Conseil a adopté un projet de loi portant régime juridique des jeux de hasard en Côte d' Ivoire". Le porte-parole du gouvernement a fait savoir que "ce projet de loi répond à la volonté du gouvernement d'assainir et de mieux réglementer l'environnement des jeux de hasard. Il vise à doter le secteur d'un nouveau cadre juridique et institutionnel qui prend en compte l'apparition de nouvelles formes de jeu et de nouveaux acteurs issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication".

Le ministre de la Communication et des Médias affirme que "le projet de loi permettra de lutter efficacement contre la forte prolifération des jeux de hasard illicites et clandestins qui constituent un terreau favorable d'activités criminelles telles que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme".

Le communiqué final qui a sanctionné le rendez-vous hebdomadaire du gouvernement stipule que les autorités ivoiriennes entendent "ainsi protéger la population, notamment les mineurs et les personnes vulnérables contre l'addiction aux jeux à travers la promotion du jeu responsable".

"De façon structurelle, notre dispositif réglementaire est régi depuis 1970 par deux lois, une loi portant création de la Loterie nationale de Côte d' Ivoire (LONACI, NDLR), qui a été adopté le 20 mars 1970. Vous avez aussi la seconde loi qui porte interdiction des différentes loteries que nous verrions sur la place", a poursuivi le porte-parole du gouvernement. Il a continué en affirmant qu'il était important de formuler un nouvel acte juridique. Sidi Tiémoko Touré a reconnu qu'il y a "une forte prolifération de différents jeux de hasard illicites et clandestins". Il a fait allusion au lotto ghanéen, qui dispose de près de 5 000 points de vente en Côte d' Ivoire et génère plus de 36 milliards francs CFA de recette qui passent sans contrôle de l' État. À l'en croire, l'on dénombre plus de 500 sites internet qui proposent des jeux de hasard en ligne.