CAN 2019 : L’Algérie sacrée, la CAF dévoile le onze-type

À l’issue du sacre des Fennecs d’Algérie vendredi au Caire, la Confédération africaine de football (CAF) a rendu publique la liste des onze meilleurs joueurs de la compétition.

Le Sénégal domine le onze-type de la CAF à la CAN 2019.

La CAN 2019 a connu son épilogue vendredi au Caire avec le sacre des Fennecs d’Algérie. Les néo-champions d’Afrique se sont imposés sur la plus petite marge face aux Sénégalais sur un but gag inscrit dès la 2e minute. Au terme de cette 32e édition de la Coupe d’Afrique de football, la Confédération africaine de football (CAF) vient de dévoiler son onze-type.

Championne d’Afrique, l’Algérie compte quatre représentants dans le classement de la CAF. Désigné meilleur joueur de la CAN 2019, le milieu de terrain Ismaël Bennacer est accompagné dans ce onze par son capitaine Riyad Mahrez, son acolyte de l’entre-jeu Adlene Guedioura et leur portier Raïs Mbohli. Ce dernier a d’ailleurs été désigné meilleur gardien du tournoi, n’ayant concédé qu’un seul but (contre la Côte d'Ivoire en quarts) en sept matches.

Finaliste malheureux de la CAN 2019, le Sénégal compte le plus grand contingent du onze-type de la CAF. On dénombre cinq Lions de la Téranga, dont trois défenseurs (Lamine Gassama, Youssouf Sabaly et Kalidou Koulibaly), un milieu (Idrissa Gueye) et sa vedette Sadio Mané en attaque. Troisième de cette édition, le Nigeria ne compte qu’un seul représentant, tout comme la Tunisie.

Meilleur buteur de la CAN 2019 avec 5 buts, le Nigérian Odion Ighalo occupe la pointe de l’attaque du classement de la CAF. Le Tunisien Yassine Meriah complète le trio sénégalais en défense. Tout ce beau monde est dirigé par Djamel Belmadi, l'entraîneur algérien désigné meilleur coach de la CAN.