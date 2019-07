BAC 2019: Voici où trouver les résultats, un taux en baisse

Les résultats de la session 2019 du baccalauréat ivoirien (BAC 2019) sont connus. Les services de la direction des Examens et Concours de Côte d’Ivoire (DECO), ont rendu publiques le lundi 29 juillet 2019, les statistiques nationales des résultats de la session 2019 de cet examen à grand tirage.

Tout sur les statistiques enregistrées au BAC 2019

Ce lundi 29 juillet 2019, les services de la direction des examens et concours, ont donné les résultats officiels de la session 2019 du Baccalauréat ivoirien (BAC 2019). Au total, ce sont 273 000 candidats repartis sur l’ensemble du territoire national, qui ont pris part aux épreuves écrites de cet examen à grand tirage. Ainsi,107 897 candidats ont été officiellement déclarés admis au baccalauréat 2019, soit un taux de réussite de 41, 23% contre 46,09% en 2018

En comparaison aux résultats de l'année précédente, le taux de réussite au Baccalauréat 2019 connait une forte chute. 4,86% selon les indications de la DECO. Concernant le baccalauréat général, la serie A1 enregistre le plus fort taux de réussite avec 45, 48%. La série D pointe en seconde position avec 40, 87 % de taux de réussite. En troisième position, la série A2 avec 39,32% et en dernière position la Serie C ou Bac C dont le taux de réussite est estimé à 35, 92.

Les candidats pourront prendre connaissance de leurs résultats individuels dès cet après-midi dans leurs différents centres de composition, repartis sur toute l'étendue du territoire national.

Enseignement technique

Série:



A1 45,48%

A2 39,32%

C 35,92%

D 40,87%

Enseignement artistique

Série:

H1 85,42%



H2 87,13%

H3 98,41%

Enseignement technique

Série:

B 30,45%



E 63,16%

F1 67,20

F2 62,38%

F3 62,16%

F4 68,18%

F7 91,95%

G1 63,04%

G2 50,09%

Les résultats seront proclamés dans les centres d'examen à partir de 14H