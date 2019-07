Côte d'Ivoire: Mamadou Koulibaly attaque Ouattara et se fait "lyncher"

Mamadou Koulibaly est connu pour être très actif sur les réseaux sociaux. Le fondateur de LIDER (Liberté et démocratie pour la République, parti politique de l'opposition), candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2020, ne manque aucune occasion pour dévoiler son programme de société sur la toile. Mais récemment, le maire d' Azaguié a été pris à partie par un internaute.

Mamadou Koulibaly s'empoigne avec un internaute

Mamadou Koulibaly a été pendant longtemps l'une des figures de proue du Front populaire ivoirien (FPI), parti fondé par l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, qui a dirigé la Côte d' Ivoire du 26 octobre 2000 au 11 avril 2011. À la chute du régime des frontistes, Mamadou Koulibaly, en profond désaccord avec ses compagnons d'hier, a quitté le parti à la rose le 11 juin. L'ancien président de l' Assemblée ivoirienne a créé son parti politique dénommé LIDER (Liberté et démocratie pour la République). Ce départ du professeur d'économie, alors qu'il était la quatrième personnalité du FPI, a été considéré par des proches de Laurent Gbagbo comme une véritable trahison.

Pour Mamadou Koulibaly, il n'est point question de trahison. Bien au contraire, l'économiste avance que ses anciens camarades ont tout simplement refusé de tirer la conclusion de la chute du FPI. Le divorce étant consommé entre le maire d' Azaguié et le parti cher à Laurent Gbagbo, Mamadou Koulibaly, porté par LIDER, est candidat déclaré à la présidentielle de 2020. Il a pris l'habitude de publier son opinion et sa vision de la Côte d' Ivoire sur les réseaux sociaux. C'est justement là que Mamadou Koulibaly est souvent pris à partie par les internautes.

Cela a été le cas lorsque Mamadou Koulibaly a publié sur Twitter le tableau des modifications du patrimoine de la commune d' Azaguié. "Dans une petite commune comme Azaguié, nous avons aussi des "urgences" pour les table-bancs attendus pour la rentrée de septembre. Notre budget vient d'être approuvé. L'Etat pourrait créer une entreprise publique de fabrication de TB pour les écoles qu'il économiserait des sous", a commenté le fondateur de LIDER.

Il n'en fallait pas plus pour que des internautes apportent la réplique. "M. Koulibaly moi je me pose la question de savoir ce que vous avez fait pendant que vous dirigez ce pays. Parce que j'ai l'impression que vous avez de très belles idées. Est-ce maintenant que votre sens de la créativité s'est éveillé ?", s'est interrogé un autre. "Salut président, la seule erreur que vous avez faite était de n'avoir pas démissionné lorsque vous étiez aux affaires et critiquait les failles de votre gouvernement. Je peux ici vous affirmer que vous êtes très intelligent et avez beaucoup d'atouts", a répondu un autre.

Mamadou Koulibaly n'est pas resté de marbre face à ces réactions. "Moi, je me demande comment vous faites pour savoir que j’ai dirigé ce pays sans même avoir lu ou écouté un seul de mes discours de l’époque, sans même connaître une seule de mes propositions de l’époque, sans même rien savoir sur ce que j’ai fait au gouvernement et au parlement...", a-t-il rétorqué.