Marcory: Bagarre imminente entre Ariel Sheney et Arafat dj

Ariel Sheney sera de retour à Abidjan après une tournée internationale. Cependant il a fait une annonce interpretée par certains internautes comme une provocation à l'endroit d'Arafat dj.

Ariel Sheney provoque Arafat dj!

Ariel Sheney revient à Abidjan dans quelques heures après plus d'un mois passé à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, où il y était pour une tournée internationale. Après avoir sillonné de nombreux pays notamment la France, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, le Cameroun et le Burkina Faso, Le colonel lobofouè a officiellement annoncé son retour au pays dans une vidéo diffusée en direct sur sa page facebook lundi soir.

Une fois au bercail, l'auteur d'Amina n'aura pas le temps de se reposer puisqu'il sera en attraction au Parker Place le 3 août prochain, dans la commune de Marcory pour un spectcle dedié aux nouveaux bacheliers. ''Félicitations aux nouveaux bacheliers, nous allons célébrer cela le 3 août au Parker Place. Je vous promets un spectacle inoubliable, ça sera du live'', a soutenu Ariel Sheney tout-en annonçant d'autres spectacles auquels il participera.

Cependant le choix du Parker Place pour la tenue du premier spectacle d'Ariel Sheney après son retour au pays, suscite quelques interrogations quand on sait que cet espace est situé à quelques emcablures de la discothèque de son ex patron, Arafat dj. Pour certains internautes, Ariel Sheney serait en train de chercher des histoires au leader de la Chine, qui avait récemment affirmé avoir horreur de se retrouver dans le même endroit qu'un artiste avec qui il est en froid.

''Tu cherches des histoires à Arafat? Sheney, mais pourquoi tu as choisi cet endroit pour ton show alors que tu sais très bien qu'Arafat est juste à côté. Je suis persuadé que quelque chose va se passer là bas'', a commenté un internaute quand un autre écrivait: ''c'est aujourd'hui je vois que c'est le petit Ariel qui cherche toujours la bagarre à Arafat dj. Comme tu viens d'arriver, tu veux l'enerver et il va parler de toi et les gens sauront que tu es là. Mais fais quand même attention à toi''.