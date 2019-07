Eliminatoires CAN 2021: Les Eléphants vont devoir jouer sans Eric Bailly

La durée de l’indisponibilité du défenseur international ivoirien Eric Bailly est connue. Son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer a donné des précisions sur l’absence de son joueur mardi.

Eric Bailly va manquer la première partie de la saison.

A nouveau blessé jeudi lors d’un match amical entre son club Manchester United et Tottenham (victoire des siens 2-1), Eric Bailly a été opéré mardi comme l’a annoncé son coach. Ole Gunnar Solskjaer en a profité pour donner plus de détails sur la durée de l’absence de son défenseur. Comme le craignait son entraîneur, Bailly a gravement été blessé et sera out pendant de longs mois.

D’après le technicien mancunien, Eric Bailly ne va faire son retour qu’en décembre. « Il s’est fait opérer aujourd’hui (mardi, ndlr). Il va manquer quatre à cinq mois de compétition. On espère le voir de retour vers Noël. L’opération s’est bien passée, il va bien », a indiqué Ole Gunnar Solskjaer.

Avec cette longue indisponibilité, Eric Bailly va manquer la première partie de Premier League. L’international ivoirien (32 sélections/2 buts) va également rater le début des éliminatoires de la CAN 2021. Les Eléphants sont logés dans la poule K aux côtés de Niger, Madagascar (la grosse surprise de la CAN 2019) et l’Ethiopie.

Comme en avril, Eric Bailly souffre d’une blessure au genou. L’Ivoirien est plutôt sujet aux blessures depuis son arrivée à Manchester United en 2016. La saison passée il n’a d’ailleurs disputé que 18 matches. Une nouvelle blessure au genou gauche l’avait contraint à manquer la CAN 2019 en Egypte.