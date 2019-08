En attente de son procès, voici ce que Debordo Leekunfa a décidé

Après son interpellation par la Police pour avoir pointé son arme sur les réseaux sociaux, Debordo Leekunfa a pris une importante décision.

Cela ne fait l'objet d'aucun débat. Debordo Leekunfa est l'un des meilleurs artistes couper décaler de sa génération. Doté d'une très belle voix, Le Mimi donne la chair de poule lorsqu'il a le micro en mains. Cependant il fait partie des artistes ivoiriens les plus controversés à l'instar d'Arafat dj. Regulièrement critiqué sur la toile pour ses propos discourtois ou encore pour être impliqué dans plusieurs clashs et bagarres, Debordo Leekunfa semblait ne pas se soucier de tous les conseils que certains de ses followers et fans lui donnaient.

Récemment interpellé par la Police nationale de Côte d'Ivoire pour avoir presenté son arme à feu sur les réseaux sociaux, Debordo Leekunfa a certainement retenu la leçon. Dans une vidéo diffusée en direct de sa page facebook ce mardi soir, Opah la nation a pris la ferme décision de ne plus jamais être impliqué dans tout ce qui est clashs et autres bagarres. ''Je ne suis plus dedans. Désormais, si j'entends qu'il y a palabre quelque part, moi je fuis'', a déclaré Debordo Leekunfa qui envisage désormais de se consacrer à sa carrière.

Invitant ses fans à se rendre massivement ce samedi 03 août à partir de 8H à Yopougon Toit rouge Siporex 4 au tournage du clip de son dernier single intitulé ''spécialité ivoirienne'', Debordo Leekunfa a annoncé la sortie de plusieurs œuvres avant la fin de l'année 2019. Une façon à lui de mettre fin aux critiques qui le taxent de mettre du temps avant de sortir une œuvre. ''Desormais, c'est le travail'', a affirmé Le Mimi qui prévoit de devoiler une chanson tous les 10 du mois.

Ainsi donc, le 10 septembre, Debordo Leekunfa annonce la sortie du single ''Que du sale''. Ensuite, le 10 octobre, il compte livrer un autre titre intitulé ''Pololo''. Après ''Pololo'', il annonce ''Mon Jazz décalé'' pour le 10 novembre 2019. Ce titre sera un cocktail de Jazz et de Coupé-décalé, annonce-t-il. Et enfin « Attakaku de rêve » pour boucler l’année 2019 en beauté. Debordo Leekunfa devrait comparaitre très bientôt, comme annoncé récemment par la police.