Gnamien Konan demande à Gbagbo et Bédié "d'aller plus loin"

Gnamien Konan, président de La Nouvelle Côte d'Ivoire, a réagi après la rencontre entre Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, le lundi 29 juillet 2019 à Bruxelles, en Belgique. Pour le candidat malheureux aux élections présidentielles de 2015, il s'agit là d'une "rencontre historique".

Gnamien Konan salue la rencontre entre Bédié et Gbagbo

Le président de La Nouvelle Côte d'Ivoire (parti d'opposition) n'a pas caché sa satisfaction après la rencontre entre Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, le lundi 29 juillet 2019. Gnamien Konan a livré un communiqué dont voici la teneur :

Déclaration La Nouvelle Côte d'Ivoire

Les anciens présidents de la République, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, se sont rencontrés le lundi 29 juillet 2019 à Bruxelles, en Belgique.

La Nouvelle Côte d'Ivoire, comme de très nombreux Ivoiriens qui attendaient depuis longtemps cette occasion, salue cet évènement de haute portée politique, en cette période d'incertitudes dans notre pays. La Nouvelle Côte d'Ivoire se félicite de la convergence de vues des deux leaders sur les questions d'actualité et d'intérêt national évoquées à cette rencontre, notamment : la réforme de la Commission électorale indépendante (CEI), la libération des prisonniers et le retour des exilés politiques, le recul de la démocratie, la réconciliation nationale. Elle encourage les deux présidents à aller le plus loin possible dans la voie empruntée avec la plus grande sincérité vis-à-vis de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens.

La Nouvelle Côte d'Ivoire invite le pouvoir RHDP à appréhender cette rencontre historique comme une opportunité à saisir pour adresser, dans la sérénité, dans la paix et par le consensus, les questions politiques en suspens. Avec un peu de bonne volonté et de bon sens, nous pouvons nous transcender pour nous entendre sur le minimum, dans un environnement politique assaini, et sortir enfin du cercle vicieux des confrontations cycliques qui n'ont fait que trop de mal à notre pays. Nous prions chaque jour pour cela.

Gnamien Kona