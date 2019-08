Côte d’Ivoire: Une offensive des Soroïstes "déjouée" par le pouvoir

Les Soroïstes se préparaient pourtant activement à ce grand rendez-vous de ce samedi 03 Août 2019. Mais ils ont vite fait de déchanter car l’autorisation d’organiser ce premier grand rassemblement, leur a été retirée. In extremis.

Le pouvoir stoppe net l’offensive des Soroïstes pour 2020

« Les Soroïstes engagent l’offensive pour 2020 », indiquait Guillaume Soro récemment sur sa page Facebook. L’ancien président de l’Assemblée nationale, livrant le programme de cette offensive, indiquait que ce 03 Août 2019 à Koumassi, les partis politiques et les mouvements Soroïstes devraient tenir un ‘’grand meeting’’. « Ensuite, le 10 Août 2019 Sur la place de Paris et avec la présence effective de SEM Guillaume Kigbafori Soro, les militants et sympathisants Soroïstes organiseront leur première CRUSHPARTY à la salle SEVEN SPIRIT, 7 RUE SAINTE-HELENE, PARIS 75013 à partir de 18h. Comme quoi les Soroïstes ont décidé de prendre leur destin en main », écrivait le Président du Comité politique.

Ajoutant que le fait nouveau lors de ces différentes rencontres, était que les partis et mouvements Soroïstes de la place de Paris ‘’ont décidé de ne point être des militants alimentaires’’. « Ils lèveront des fonds comme dans les grandes démocraties pour financer la CrushParty. Ce ne sont pas les fonds publics ni l’argent du contribuable mais l’argent de militants convaincus et incorruptibles qui se donneront RDV le 10 Août ». Initialement prévu pour ce samedi, le meeting tant annoncé des Soroïstes à Koumassi n’aura plus lieu ce jour. Et pour cause.

« Des partis politiques en l’occurrence le MVCI, le RACI, l’ANC et des mouvements regroupés au sein du CMA-GKS, ont annoncé, il y a quelques jours, l’organisation d’un meeting à Koumassi. Initialement prévue et autorisée à la place Incha’Allah pour le 3 août 2019, cette manifestation a été finalement délocalisée au terrain de la Sogefiha à la demande de la Mairie. Ce 2 aout 2019, pendant que la mobilisation des militants battait son plein dans tous les quartiers de Koumassi, des manœuvres dilatoires ourdies par certains caciques du RHDP, ont imposé l’annulation de cette manifestation politique somme toute légale et légitime », se désole Sekongo Félicien, président du MVCI.

La vérité, c’est que la mairie de Koumassi dirigée par le Maire RHDP (parti au pouvoir) Cissé Bacongo, qui avait dans un premier temps accordé aux Soroïstes une autorisation de meeting, a fini par se raviser, peut-être par crainte de troubles à l’ordre public. Une volte face ne fait pas du tout plaisir aux partisans de Guillaume soro. « Ils ont osé ! En effet, ils ont annulé l'autorisation de meeting des partis et mouvements politiques proches de Guillaume Soro à Koumassi. Pourtant ils avaient autorisé cette manifestation. Ils viennent de démontrer à tous qu'ils sont prêts à confisquer les libertés individuelles pour se maintenir à tout prix au pouvoir.

Ils ont eu peur de la mobilisation qui était attendue (…) Et pourtant hier quand ils étaient dans l'opposition, ils ont dénoncé et même combattu les interdictions de manifester que leur imposaient les régimes précédents. Et pourtant ils ont eu l'autorisation de manifester à Ferké, commune dirigée par un Soroiste », s’est indigné Mamadou Traoré. Pour l’heure, il n’y a encore eu aucune réaction officielle des autorités compétentes concernant ce meeting avorté des Soroïstes.