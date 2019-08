Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara n’aurait pas gagné les élections si…

Alassane Ouattara, arrivé en tête du second tour lors de l’élection présidentielle de 2010, n’aurait pas été élu n’eut été l’apport des hommes de Guillaume Soro aujourd’hui en disgrâce auprès du régime RHDP. Dans la publication ci-dessous, Mamadou Traoré, un très proche du président du Comité politique, revient sur les moments forts de la présidentielle de 2010 et fait d’étranges aveux sur le cas d'Alassane Ouattara.

Ce qui n’a jamais été dit sur l’élection de Ouattara en 2010

« Les gars, dans la nouvelle plateforme qui sera bientôt mise en place et dans laquelle Guillaume Soro y jouera un rôle important, je vous demande d'y jouer également votre partition. On me dira que dans cette plateforme, Guillaume Soro y vient sans instrument de combat et de mobilisation. Cela n'est pas vrai. Soyez patients et vous verrez. Dans cette plateforme, vous y trouverez le PDCI, le FPI et le mouvement politique de Guillaume Soro. Dans cette plateforme vous y retrouverez Bedié, Gbagbo et Guillaume Soro.

Ces trois leaders réunis, le RDR-RHDP n'aura aucune chance de gagner équitablement les élections en 2020. Car si on fait un calcul arithmétique des voix obtenues par ces leaders en Octobre 2010, vous avez les 25,25% de Bedié, les 38,08 de Gbagbo. Dans les 32,08 de Ouattara, vous avez 20,4% qui proviennent de l'ex zone CNO alors dirigée et contrôlée par Guillaume Soro. Si nous les hommes de Guillaume Soro ne nous étions pas impliqués comme nous l'avions fait, Ouattara n'aurait pas obtenu ce score qu'il a eu en ex zone CNO.

"Il ne reste plus à Ouattara que 11,68%"

Ce n'est pas par hasard que Yao Paul Ndré a fait annuler les voix des départements principaux de cette zone pour faire gagner Gbagbo. Un de ces jours nous en parlerons. Si donc on fait le calcul suivant: 38,08% de Gbagbo plus 25,25% de Bedié plus les 20,4% de la zone qui était contrôlée par Guillaume Soro, il ne reste plus à Ouattara que 11,68%. En d'autres termes en 2020, le RDR-RHDP qui ne pèse que 11,68%, selon ce calcul, aura face à lui 83,73% de l'électorat que constituent ces trois leaders.

Si on y ajoute le reste des voix que glanera Guillaume Soro au Sud du pays et à l'extérieur, il ne restera au candidat de Ouattara que 6% de l'électorat. D'où la volonté du pouvoir en place d'avoir la CEI sous son contrôle. Que peut une minorité au pouvoir contre une majorité dans l'opposition ? Les gars, soyez rassurés. En 2020, RDR-RHDP "wawié !"(Rhdp est fini en baoulé). Attachons donc notre ceinture pour le décollage vers notre bonheur sans le RDR-RHDP en 2020. Et le commandant de bord de l'avion qui nous transportera vers ce bonheur se nomme Guillaume Kigbafori Soro.

NB: Les titre, sous titres et chapeau sont de la rédactio