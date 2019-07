Yasmina Ouégnin dans le viseur du régime Ouattara, ce qu'elle risque

Yasmina Ouégnin et Bamba Moriféré ont mis le "feu" au stade d' Anono le samedi 6 juillet lors d'un meeting organisé par l'opposition ivoirienne. Ces deux figures politiques ont lancé de véritables flèches en direction du pouvoir d' Alassane Ouattara. Le lendemain, le président du RPCI (Rassemblement pour la Côte d' Ivoire) aurait été victime d'une tentative d'enlèvement, selon ses proches.

Yasmina Ouégnin, bientôt dans le viseur du pouvoir ?

L'opposition ivoirienne avait donné rendez-vous aux Ivoiriens le samedi 6 juillet pour un meeting dont l'objectif était d'exiger la gratuité de la carte nationale d'identité. Bamba Moriféré et Yasmina, devant un auditoire acquis à leur cause, ont démonté le régime d' Alassane Ouattara. Le professeur de médecine a planté le décor en critiquant vivement la gestion des tenants actuels du pouvoir. "L'école et la santé sont aujourd'hui en totale regression (...) Nous assistons à une CEI pour faire un passage en force", a commenté l'ancien ministre de la Santé, qui a ajouté que "le prochain round, doit être la mobilisation de toutes les forces politiques dans le cadre d'une union sacrée" afin "d'empêcher Alassane Ouattara d'instaurer la dictature en Côte d'Ivoire.

Curieusement, le samedi nuit, raconte Affoussiata Bamba Lamine, des inconnus ont fait irruption au domicile de Bamba Moriféré afin de l'auditionner. "ls m'ont dit qu'ils avaient reçu des instructions. Je leur ai dit que les instructions que vous avez ne peuvent pas être verbales parce qu'il s'agit ici des droits de la personne humaine", a soutenu l'ancienne ministre de la Communication. Fianalement, le chef de file du RPCI a été interpellé le dimanche 7 juillet avant d'être relâché. Il devrait répondre à une nouvelle convocation ce jeudi.

Yasmina Ouégnin était aux côtés de Bamba Moriféré dans le cadre du meeting d' Anono. La députée de Cocody, non plus, n'a pas été tendre avec le pouvoir d' Abidjan. La fille de l'ambassadeur Georges Ouégnin a laissé entendre que ce rassemblement démontre que "les Ivoiriennes et les Ivoiriens savent se mobiliser pour faire valoir leurs droits de citoyens".

Pour elle, la "décision d'instaurer une carte d'identité payante" montre une "réelle possibilité d'empêcher une partie substantielle de l'électorat de participer aux différents scrutins à venir".

Au regard des propos tenus par Yasmina Ouégnin, la députée sera-t-elle bientôt confrontée aux autorités tout comme Bamba Moriféré ? En effet, elle a clamé que "la séparation des pouvoirs et les droits élémentaires sont bafoués par le pouvoir du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, NDLR)". Si Bamba Moriféré a reçu une convocation, Yasmina Ouégnin peut se voir remettre un bout de papier l'invitant à se rendre à la préfecture de police. Mais pour l'heure, on n'en est pas là.