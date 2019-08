Palabres Claire Bahi-Serge Beynaud, le mari de Bamba Ami Sarah cité

Claire Bahi et Serge Beynaud ne s'adressent plus la parole dépuis plusieurs mois, une situation qui inquiète Souleymane Kamagaté dit l'homme Saga, le mari de Bamba Ami Sarah, qui a demandé à Claire Bahi de mettre balle à terre.

Souleymane Kamagaté: ''Claire Bahi, appelle ton frère Serge Beynaud pour t'excuser''

Claire Bahi et Serge Beynaud se regardent en chiens de faïence depuis plusieurs mois. La raison, le Primud 2018. Alors que DJ Arafat, Claire Bahi, Kedjevara ou encore Debordo Leekunfa refusaient de participer à cet événement initié par Molaré, ces derniers avaient aussitôt été critiqués par Serge Beynaud qui s'est notamment adressé à Claire Bahi en disant: '' Claire Bahi, on s'en fout de toi. Si tu veux, ne viens pas au Primud. On s'en fout. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu espérais en venant au Primud ? En 2018, tu as chanté quoi qui merite un prix? Tu n'as rien foutu. Si tu sais que tu as travaillé en 2018, viens participer. Dis plutôt que tu as peur que les enfants de la nouvelle génération ne mettent la honte sur toi'', avait declaré Serge Beynaud qui, par la suite, a été désigné grand vainqueur du primud d'or 2018.

Prise de colère suite aux propos tenus par le mannequin des arrangeurs, Claire Bahi a tiré à boulets rouges sur celui qui a arrangé le tout premier single de sa carrière musicale. « Moi je dis et je répète encore que c’est lui le sorcier du Couper décaler. On a accusé Arafat, on a tout dit de lui. Mais quelqu’un qui ne t’a rien fait et que tu titilles comme ça…Toi Serge Beynaud, tu te comportes comme une femme. Tu m’avais déjà traitée d’hypocrite une fois. Je t’avais interdit de me mêler à tes histoires. Maintenant, si nous on se plaint, on a nos raisons. Toi, tu n’as pas à faire des vidéos pour nous lancer des piques et nous énerver. Si tu es une femme comme moi, tu n’as qu’à le dire. Arrête ce que tu fais. C’est de la sorcellerie », avait repliqué Claire Bahi .

Depuis lors, ces deux icônes du couper décaler ne s'adressent plus la parole. Ils s'ignorent pratiquement lorsqu'ils retrouvent à un même événement. Une situation qui inquiète le promoteur de spectacle, Souleymane Kamagaté dit l'homme Saga, à quelques semaines de la celébration des 10 ans de carrière de Claire Bahi. ''La Mama Claire Bahi, je te le demande publiquement et je sais pourquoi je le fais. A quelques semaines de ton concert, mets ton orgeuil de côté. Appelle ton frère Serge Beynaud pour t'excuser pour tout ce qu'il s'est passé entre vous, pour apporter encore plus de bénédiction pour notre concert du 30 août. Car Serge Beynaud a été ton premier arrangeur. Fais le premier pas!'', a publié l'homme Saga sur facebook. Il a a également exhorté Molaré à soutenir la première dame du Couper decaler pour la réussite de son concert du 30 août.