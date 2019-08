"Après Dramane, il fera bon vivre en Côte d'Ivoire", soutient Olibé Trazéré

L'honorable Celestine Olibé Trazéré épouse Koné, présidente du groupe parlementaire Rassemblement et proche de Guillaume Soro, a réagi à l'annonce du chef de l'État Alassane Ouattara, de réviser la Constitution.

L'honorable Olibé Trazéré s'oppose à la révision de la Constitution

Dans un français proche de l'argot ivoirien, le "Nouchi", la présidente du groupe parlementaire Rassemblement, Olibé Trazéré, s'est indignée de l'annonce visant la révision de la constitution ivoirienne faite par le chef de l'État Alassane Ouattara dans une interview acordée à la télévision nationale à la veille de la célébration du 59ème anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. "J'ai entendu un son par ici un mauvais son. koh révision de constitution pour barrer la route à l'adversaire wallahii si Dramane ose me trahir de cette façon encore moi Olibé je laisse politique. Koutoubou. Départ chap chap m'attraper un vieux blanc me cacher dans un manoir pour éviter de croiser tous ceux à qui j'avais tant promis le paradis sous Ouattara et avec Dramane", a-t-elle écrit sur sa page Facebook, vendredi 09 août 2019.

La députée de la circonscription électorale de Boguédia-Issia-Tapéguia, a invité le chef de l'État Alassane Ouattara à respecter sa promesse de passer le flambeau à la jeune génération, comme promis lors du premier congrès du RHDP. "Partez comme ça ! Les jeunes-là c'est nous. Et puis on est prêt même. On va gouverner propre, le pays même sera content, les Ivoiriens seront heureux, la galère va mourir", a-t-elle indiqué. Puis Celestine Olibé Trazéré epouse Koné d'ajouter, "Après Dramane la Côte d'ivoire fera bon vivre"

Ci-dessous la déclaration de l'honorable Olibé Trazéré

"j'ai entendu un son par ici un mauvais son. koh révision de constitution pour barrer la route à l'adversaire wallahii si Dramane ose me trahir de cette façon encore moi Olibé je laisse politique. Koutoubou. Départ chap chap m'attraper un vieux blanc me cacher dans un manoir pour éviter de croiser tous ceux à qui j'avais tant promis le paradis sous Ouattara et avec Dramane

Koh donnez moi 5 ans puis. Koh Gbagbo m'a volé 1 an donc. Koh donnez moi 5 autres années après ça. Koh je remettrai le pouvoir aux jeunes. Moi-même, j'ai dansé jusqu'à me suis rendue au premier congrès ou lancement bon tout est même chose. Et quand j'ai entendu ce jour-là. Le pouvoir sera remis à la jeunesse wallahiii tout le monde a sauté de joies ( vrai vrai mon papa la n'est pas aimé )

Sérieux toute la salle avant même que je le réalise même les vieillards étaient debout applaudissant à tout rompre. En tout cas je ne mens pas même encore aujourd'hui j'ai les bleus dans les mains. Ouais applaudissements n'étaient pas applaudissements. Toute la salle était en effervescence en ébullition. Donc y a eu quoi

y a quoi encore pour que les oiseaux de mauvais augure là viennent à perturber les gens avec vos Koh 3ieme mandat ??? Franchement deh !!!

Partez comme ça ! Les jeunes-là c'est nous. Et puis on est prêt même. On va gouverner propre, le pays même sera content, les Ivoiriens seront heureux, la galère va mourir.

Pays là y a l'argent

Wallahii pays là est trop doux ....

Après Dramane, il fera bon vivre en Côte d'Ivoire

Ou bien ????

