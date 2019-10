Bonne nouvelle pour les jeunes: Ce que prépare Mamadou Touré

Le Ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes, Mamadou Touré, a reçu en audience ce lundi 14 octobre 2019, Marc Vincent, nouveau représentant pays de l’Unicef.

Mamadou Touré et Marc Vincent unissent leurs forces pour aider les jeunes

Les échanges ont porté sur la poursuite de la coopération entre l’Unicef et le Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes. Au cours des échanges, Mamadou Touré a instruit le nouveau patron de Unicef Côte d’Ivoire, Marc Vincent, sur l’ambitieux Programme social du gouvernement en son volet autonomisation des jeunes. Il a présenté les composantes de ce programme et sa stratégie mise en œuvre pour obtenir des opportunités d’emplois pour la jeunesse. A cette date, ce sont 346 500 opportunités qui ont été mobilisées.

La contribution du secteur privé pour l’emploi des jeunes était au cœur de cette audience. « La contribution du secteur privé est pour moi en deça des attentes. Il y a un travail à faire pour que ce secteur privé se mobilise davantage dans la lutte contre le chômage des jeunes », a-t-il indiqué soulignant les mesures incitatives qui sont faites aux entreprises qui recrutent.

Mamadou Touré et Marc Vincent se sont engagés à mener des campagnes de sensibilisation de la jeunesse ivoirienne sur des fléaux tels que la drogue, les IST, l’alcool, etc. « Nous allons mobiliser la jeunesse dans la réalisation de nombreux projets innovants notamment la construction d’usine de briques à partir de sachets plastiques », a-t-il annoncé.