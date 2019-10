Ballon d'Or : Nominé parmi 30, Sadio Mané tout proche de la surprise

Les 30 joueurs nominés pour le Ballon d'Or 2019 sont connus. Au nombre des quatre Africains qui figurent sur cette liste, le Sénégalais Sadio Mané espère décrocher un deuxième sacre pour le continent.

Sadio Mané sur les traces de Georges Weah ?

À l'instar de Jay Jay Okocha, Didier Drogba, Samuel Eto'o Fils et Yaya Touré, nombreux sont les footballeurs africains qui ont plané sur le football mondial. Mais de tous ces grands noms, seul Georges Weah a pu décrocher le seul Ballon d'Or pour le continent. Près d'un quart de siècle après le Libérien, le Sénégalais Sadio Mané est tout proche de créer la surprise.

L'attaquant vedette des Lions de la Téranga est en effet sur des nuages, ces dernières années avec le club anglais de Liverpool (Premier league) et sa sélection nationale. Auteur d'une saison sulfureuse, l'année dernière, avec à la clé le titre de co-meilleur buteur de la Premier League, Ligue des Champions et Supercoupe, Sadio Mané rentre dans le cercle très fermé des joueurs africains (George Weah, Michael Essien et Pierre-Emeric Aubameyang) qui sont nominés au moins à deux reprises par France Football.

Les chances de Sadio Mané pour remporter le Ballon d'Or 2019 sont dont très importantes, d'autant plus que ses performances parlent non seulement en sa faveur, mais aussi, ses autres concurrents n'ont rien fait d'extraordinaire qui pourrait les mettre au large.

Le tenant du titre, le Croate Luka Modric est absent de la course. L'Argentin Lionel Messi, le Portuguais Cristiano Ronaldo et le Français Kylian M'Bappé sont certes présents sur la liste publiée ce lundi 21 octobre, mais le vice-champion d'Afrique croit en ses chances. Le lauréat sera révélé le 2 décembre prochain.

La liste des 30 nommés pour le Ballon d’or

Mohamed Salah (Égypte/Liverpool)

Eden Hazard (Belgique/Chelsea & Real Madrid)

Marquinhos (Brésil/PSG)

Raheem Sterling (Angleterre/Manchester City)

Joao Felix (Portugal/Benfica & Atlético de Madrid)

Lionel Messi (Argentine/FC Barcelone)

Riyad Mahrez (Algérie/Manchester City)

Kevin De Bruyne (Belgique/Manchester City)

Kalidou Koulibaly (Sénégal/Naples)

Antoine Griezmann (France/Atlético de Madrid & FC Barcelone)

Virgil van Dijk (Pays-Bas/Liverpool)

Bernardo Silva (Portugal/Manchester City)

Heung-min Son (Corée du Sud/Tottenham)

Robert Lewandowski (Pologne/Bayern Munich)

Roberto Firmino (Brésil/Liverpool)

Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus)

Alisson Becker (Brésil/Liverpool)

Matthijs de Ligt (Pays-Bas/Ajax Amsterdam & Juventus)

Georginio Wijnaldum (Pays-Bas/Liverpool)

Karim Benzema (France/Real Madrid)

Trent Alexander-Arnold (Angleterre/Liverpool)

Sergio Agüero (Argentine/Manchester City)

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Arsenal)

Frenkie De Jong (Pays-Bas/Ajax Amsterdam & FC Barcelone)

Hugo Lloris (France/Tottenham)

Sadio Mané (Sénégal/Liverpool)

Kylian Mbappé (France/PSG)

Dusan Tadic (Serbie/Ajax Amsterdam)

Marc-André ter Stegen (Allemagne/FC Barcelone)

Donny van de Beek (Pays-Bas/Ajax Amsterdam)