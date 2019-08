Sadio Mané proche d’écarter Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

L’attaquant sénégalais de Liverpool Sadio Mané a été nominé parmi les meilleurs joueurs de l’UEFA pour la saison écoulée. L‘instance du football européen a dévoilé ses finalistes jeudi.

Sadio Mané va-t-il vaincre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ?

Finaliste malheureux de la CAN 2019, Sadio Mané s’apprête à disputer une nouvelle finale. Le Sénégalais de 27 ans fait partie des trois finalistes pour le prix du meilleur attaquant de l’UEFA. Cette récompense n’est décernée qu’aux joueurs ayant disputé la Ligue des champions européenne. L’instance du football européen a dévoilé la liste de ses finalistes jeudi.

Sadio Mané aura fort à faire dans sa catégorie. Il a en face de lui le duo (indéboulonnable) formé par le Portugais Cristiano Ronaldo et l’Argentin Lionel Messi en course pour le titre du meilleur attaquant de l’UEFA. Le Sénégalais peut se targuer d’avoir remporté la Ligue des champions cette année avec Liverpool. Mais il n’a inscrit que 4 buts et délivré 3 passes décisives, ce qui parait insuffisant au niveau comptable face à ses deux rivaux.

Cristiano Ronaldo a marqué à six reprises et offert deux caviars. Son éternel rival argentin a fini meilleur buteur de la dernière édition de la Ligue des champions avec 12 buts tout délivrant 3 passes décisives. Ils ont réalisé ces performances en moins d'apparitions que Sadio Mané (13 matches) : neuf rencontres pour Ronaldo contre dix pour Messi.

Outre Sadio Mané, quatre joueurs de Liverpool concourent dans les autres catégories : le Brésilien Alison Becker (meilleur gardien), les Néerlandais Virgil Van Djik et Anglais Trent Alexander-Arnold (meilleur défenseur) et l’Anglais Jordan Henderson (meilleur milieu de terrain). Les lauréats seront connus le 29 août prochain à l’issue d’une cérémonie à Monaco.