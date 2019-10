Debordo dribble les chinois: Ce qu'il prépare pour Dj Arafat

Après avoir annulé la chanson en hommage à son frangin Dj Arafat, Debordo Leekunfa est finalement revenu sur sa décision.

Debordo Leekunfa rendra finalement hommage à Dj Arafat

Debordo Leekunfa a récemment accusé les chinois (fans d'Arafat) d'être les responsables de la mort de Dj Arafat pour l'avoir soutenu dans toutes ses dérives. Il a également ajouté que le boss de la Yorogang a posé des actes qui ont attiré la malédiction sur sa propre personne. Ce qui a, selon lui, contribué à son déclin. A la suite de ces propos, Debordo Leekunfa a été sévèrement critiqué par les chinois. Ce qui l'a donc contraint à annuler la chanson en hommage à son ex meilleur ami qui devrait normalement sortir le 20 octobre dernier.

Quelques jours après avoir pris cette décision, "Opah la Nation" qui semble avoir été touché dans son amour propre, a finalement décidé de sortir la chanson en hommage à Ange Didier Houon décédé le lundi 12 août 2019 suite à un accident de moto. ''Après réflexion et mea-culpa surtout, et à la demande générale des mélomanes, des légionnaires (fans de Debordo) et des chinois (fans d'Arafat) issus d'une même mère qui est la Côte d'Ivoire, je m'engage à sortir l'hommage à Didier. La sortie officielle est prévue pour le 20 décembre, jour de mon concert de célébration de mes 15 ans de carrière. D'aucuns verront cela comme de la récupération, d'autres diront qu'il pensait qu'on allait lui demander pardon mais ma conscience me gronde et je suis obligé de le faire'', a publié Debordo Leekunfa sur sa page facebook.

Cette chanson en hommage à Arafat dj, comme la plupart des chansons de Debordo Leekunfa, sera arrangée par le très talentueux Bebi Phlip qui donnera également un concert live le 29 décembre prochain.