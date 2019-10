Construction du 4e pont : Amédé Kouakou note des difficultés

Amédé Kouakou, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, s'est rendu sur le chantier de la construction du 4e pont d' Abidjan. Dépêché par le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, il s'est rendu compte de l'avancement de l'avancée des travaux.

Amédé Kouakou sur le chantier du 4e pont

Mercredi 23 octobre 2019, Amédé Kouakou a effectué une visite sur le chantier du 4e pont. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier y était dans le cadre du suivi des travaux de cette infrastructure. Accompagné de Gilbert Kafana Koné et Danho Paulin, respectivement maire de la commune de Yopougon et de la commune d'Attécoubé, l'émissaire d' Amadou Gon Coulibaly a reconnu que des difficultés subsistent même si les travaux avancent correctement. "Nous sommes venus au nom du Premier ministre regarder l’état d’avancement des travaux. Lorsque le Premier ministre a lancé les travaux, il nous a demandé de faire un suivi, de sorte que ce pont puisse finir dans les délais. Aujourd'hui, nous sommes venus, nous voyons qu'il y a un avancement correct (...) Aujourd’hui, on peut passer d’un point à un autre des deux rives de la lagune", a confié Amédé Kouakou après la visite.

Le ministre Amédé Kouakou a aussi noté qu'il y a des problèmes "au niveau des indemnités des populations". "C'est un problème qui va être réglé. Nous avons environ 13 000 personnes impactées par le projet. Il y a 11 000 qui ont déjà signé les accords pour être indemnisées. Il y a encore 2 000 avec qui il faut qu’on négocie. Mais c'est des choses qui vont être faites assez rapidement de sorte que ces personnes puissent être indemnisées pour qu'elle parte.

L'émissaire du chef du gouvernement n'a pas manqué de signifier que ce projet est "extrêmement important pour l'État de Côte d'Ivoire". Amédé Kouakou a promis que le délai de livraison de l'ouvrage (août 2020) sera respecté. Les travaux du 4e pont d'Abidjan, d'une valeur de 142 milliards de francs CFA, ont été lancés le 30 juillet 2018 par le Premier ministre ivoirien.