Côte d'Ivoire : Lancement des travaux du 4e pont Yopougon-Plateau

Alassane Ouattara est en passe de doter Abidjan d'un 4e pont. Le lancement des travaux de ce gigantesque ouvrage est prévu pour ce lundi 30 juillet 2018.

Le 4e Pont, bientôt une réalité à Abidjan

Le président Alassane Ouattara est, à n'en point douter, un véritable bâtisseur. Après la construction de plusieurs infrastructures, dont le 3e Pont baptisé Pont Henri Konan Bédié reliant la commune de Marcory à Cocody (Riviera), le chef de l'Etat ivoirien s'apprête à sortir un nouvel ouvrage de terre. Il s'agit du 4e pont devant relier les communes de Yopougon et d’Attecoubé au Plateau.

La cérémonie de lancement de ce projet aura lieu le lundi 30 juillet prochain sur le coup de 15h30, dans le quartier de « Santé village » à Attecoubé en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, du ministre de l’Équipement et de l’entretien routier, Amédé Kouakou, ainsi que plusieurs autres personnalités de haut rang.

D'une longueur totale de 7,5 km, dont 1,4 km sur l'eau, le 4e pont permettra non seulement de désenclaver la commune de Yopougon, mais aussi et surtout décongestionner la circulation routière à Abidjan. Car, selon les prévisions de l'Ageroute, plus de 70.000 véhicules devraient emprunter ce pont chaque jour. Le coût total pour la réalisation de cet ouvrage s'élève à 155 milliards de francs CFA, et le financement est totalement disponible. Le pont sera assurément à péage comme le pont HKB.

Notons que le pont s’étendra de Yopougon SIDECI (entre le commissariat du 16ème arrondissement et le cinéma Saguidiba), à Adjamé Indénié, à la lisière de la commune du Plateau. Le pont passera notamment par les quartiers Nouveau quartier, Toit rouge, Mossikro et Locodjoro. Puis continuera à Attecoubé (école maritime), l’espace de l’hôtel Sebroko pour rejoindre finalement le Boulevard Nangui Abrogoua.