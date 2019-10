2020 : Alain Lobognon présente la face cachée du régime Ouattara

Pour Alassane Ouattara et ses partisans du RHDP unifié, le bilan de leur gouvernance (2011-2020) parle tellement en leur faveur qu’ils n’ont aucun doute quant à leur réélection à la Magistrature suprême lors de la Présidentielle de 2020. Les routes, ponts, écoles, hôpitaux constituent à n'en point douter, des preuves palpables de l'émergence promise aux Ivoiriens. Cependant, Alain Lobognon, député pro-Soro, indique que ces réalisations sont pour la plupart concentrées à Abidjan et dans les villes du septentrion ivoirien. La côtière, ainsi que de nombreuses localités ivoiriennes demeurent encore dans un état de délabrement très avancé.

Alain Lobognon tout feu tout flamme dans le « lundi de la Côtière »

Nous sommes en Côte d’Ivoire!

21 Octobre 2019. Nous sommes aujourd’hui à 12 mois et 10 jours de l’élection présidentielle du 31 Octobre 2020. Chaque camp devra convaincre les Ivoiriens pour en faire ses fidèles électeurs en 2020.

Mon choix est connu de tous. Le prochain Président de la République doit être Soro Guillaume Kigbafori qui a confirmé sa candidature le week-end dernier. Son équipe et lui proposeront une autre façon de faire la politique avec toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens, par une lutte acharnée contre le sous-développement, la pauvreté, la destruction de l’école ivoirienne, le communautarisme, le régionalisme, le tribalisme ou le sefonisme d’État. C’est ce qui explique l’appel à adhérer en qualité et massivement à Générations et Peuples Solidaires, GPS, pour une nouvelle Côte d’Ivoire.

Tous, vous savez à quoi sert cette rubrique « lundi de la Côtière » qui fait réagir bon nombre de nos compatriotes qui, depuis leurs localités respectives, savent qu’ils existent malgré le poids de la pauvreté qui les contraint à patienter, espérant que la répartition des richesses frappera un jour à leur porte.

Justement, qu’en est-il de la Côtière ? La principale voie économique qui relie les deux ports de Côte d’Ivoire est toujours dans un piteux état.

Les rares automobilistes qui empruntent la Côtière, assistent impuissants aux dégâts provoqués sur leurs véhicules par une route pour laquelle ils paient des taxes et impôts pour circuler. Nous sommes bien en Côte d’Ivoire. Le pays des promesses. Le pays des projets toujours en cours depuis plusieurs années. Nous sommes en Côte d’Ivoire où des porte-paroles du gouvernement n’hésitent pas à rappeler à ceux qui se plaignent que « le projet est déjà attribué. Le financement est bouclé. La Côtière fait partie des priorités du Rhdp. »

Heureusement que plus personne ne croit en ces mensonges officiels, malgré l’installation, il y a plusieurs semaines, sur un côté de la route d’un panneau de signalisation, annonçant enfin le début des travaux, pourtant financés sur des ressources régulièrement distribuées sur le bord de la Seine à des cyberactivistes, par l’un des gestionnaires des fonds destinés justement à l’entretien des routes en Côte d’Ivoire.

Avez-vous déjà noté qu’aucune agence nationale de suivi de la bonne gouvernance ne s’est jamais sentie concernée pour interroger sur la provenance de cet argent qui travaille, chaque semaine en France, loin de la Côte d’Ivoire. Nous sommes bien en Côte d’Ivoire. Le pays où tout va bien.

Pendant ce temps, à l’autre bout de la Côtière, la dégradation continue de la route a cédé la place à un nouveau phénomène de voie qui laisse pantois des milliers de paysans, des agriculteurs sur lesquels reposent le succès de la Côte d’Ivoire.

Sur les images d’illustration, vous êtes dans l’une des principales zones de production agricole de la région de San Pedro. Ici, la route oblige certaines autorités de Côte d’Ivoire à emprunter des bicyclettes pour se déplacer. D’autres se contentent de rapports au lieu de se déplacer. Nous sommes bien en Côte d’Ivoire. Le pays où la majorité au pouvoir vend des statistiques préfabriquées pour cacher la tristesse et la pauvreté derrière Abidjan.

Bienvenus à Djouroutou! C’est en Côte d’Ivoire.

À lundi prochain.

Avançons!

Alain Lobognon,

Vice-président du MVCI, Député de la Nation arbitrairement détenu et condamné pour un Tweet.

Une Vision, un Objectif.