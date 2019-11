RHDP : Touré Alpha Yaya redoute d'être frappé par la malédiction

Depuis qu'il a tourné casaque, Touré Alpha Yaya ne cesse de proférer des critiques de plus en plus acerbes contre Guillaume Soro, son ancien mentor. Le Député-Maire de Gbon-Kolia n'hésite donc pas à interpeller l'ancien Président de l'Assemblée nationale afin de revenir au sein du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP unifié) pour son salut. Aussi, comme il en a l'habitude, le Parlementaire a-t-il fait une publication sur sa page Facebook pour interpeller, de façon indirecte, son ancien compagnon.

Touré Alpha Yaya « Dieu, épargne moi de la malédiction »

Il y a trois forces dans la vie :

1-Le vent

2-La bénédiction

3-La malédiction

Le vent est une force, car il nous permet de communiquer

Le vent nous permet de vivre

Le vent détruit tout sur son passage

La bénédiction nous permet de surmonter l’insurmontable

La bénédiction nous permet de braver tous les obstacles de la vie

La bénédiction nous permet de faire l’impossible,

Quand à la malédiction

Elle a ses caractéristiques :

La malédiction nous barre la route,

Elle fait échouer tous nos projets

La malédiction nous détruit, elle nous rend jaloux des autres, elle nous aveugle , elle nous rabaisse.

Dieu !

Épargne-moi de la malédiction

Touré Alpha Yaya