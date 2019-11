Après son scandale avec Eto'o Fils, Nathalie Koah renaît à C'Midi

Nathalie Koah revient de très loin. C'est le moins que l'on puisse dire après le scandale qui a failli lui gâcher la vie. Mais la sulfureuse Camerounaise a décidé de faire table rase du passé, et renaître de ses cendres.

Nathalie Koah avoue « J’ai broyé du noir, mais... »

Jeudi 7 novembre 2019, l'émission à succès de la télévision ivoirienne, C'Midi, recevait Nathalie Koah, comme invitée témoin. À l'évocation de ce nom, les souvenirs qui remontent à l'esprit des mélomanes et autres observateurs sont liés au scandale sexuel qui avait éclaté entre la jeune Camerounaise et Samuel Eto'o Fils, l'ancien buteur des Lions indomptables du Cameroun. À travers son livre, Revenge Porn, qui n'a finalement pas été publié, mais dont nous avons eu quelques bribes, Nathalie Koah entendait apporter une cinglante réplique à la publication des images d'elle, nue, sur les réseaux sociaux.

« J’ai broyé du noir », avoue-t-elle sur les antennes de RTI. Mais cette malheureuse parenthèse relève désormais du passé, car Nathalie Koah a décidé de renaître. « Renaître », c'est bien le titre de son nouveau livre qu'elle a publié pour « donner une nouvelle version » d'elle. « Je souhaite qu'on me voie tel que je suis aujourd'hui, et non ce que j'étais hier », a-t-elle invité les spectateurs et téléspectateurs.

Femme battante, dynamique, influenceuse, comme l'a qualifiée la Présentatrice de l'émission, révèle qu'elle se « faisait mitrailler de partout ». « J’ai vu l'estime que j'avais de moi se dévaluer », poursuit-elle. Mais, elle a réussi à remonter la pente grâce à un évènement heureux qu'elle a connu dans sa vie. « Je m'en suis sortie grâce à un déclic ». Il s'agit de la naissance de sa fille.

À 32 ans, Nahalie Koah est désormais tournée vers l'avenir. « C’est la somme de nos expériences qui nous conduit là où on est », fait-elle remarquer, avant de prodiguer ce sage conseil à tous ses followers : « Allez à l'école, apprenez un métier et vivez votre passion. Les clés de notre bonheur, c'est nous qui les avons. »