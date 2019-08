Côte d’Ivoire : Le secteur privé principal pourvoyeur d’emplois

Le secteur privé a généré plus de 22 000 emplois sur les 25 000 créés au cours des mois d’avril et de mai en côte d’Ivoire. Le pays désormais plus d’un million d’emplois dans le secteur formel.

Plus de 22 000 emplois formels créés en l’espace d’un mois viennent du secteur privé.

Comme souhaité par le gouvernement ivoirien, le secteur privé joue une place importante dans l’économie. D’après des récents chiffres officiels, la Côte d’Ivoire a franchi le cap d’un million d’emplois formels. Les statistiques émanant du ministère de l’Economie indiquent en effet que le pays compte 1,044 million d’emplois depuis fin mai.

Se référant aux derniers chiffres de ce ministère, près de 25 000 emplois ont été créés en l’espace d’un mois entre avril et mai. En avril, les emplois formels s’élevaient à 1,019 million en Côte d’Ivoire contre 1,044 en mai, soit une hausse de +2,45%. Comme depuis de longs mois maintenant, le secteur privé joue un rôle clé dans la création d’emplois.

Sur la période d’avril à mai 2019, plus de 22 000 des nouveaux emplois formels ont issus du secteur privé ivoirien, ce qui représente 88,7%. Les principaux secteurs qui recrutent en Côte d’Ivoire sont le commerce (28,6%), l’industrie manufacturière (16,5%) et les BTP (12%).

Face à une demande sans cesse en hausse, le gouvernement a lancé depuis le 1er août de nouveaux guichets-emplois en Côte d’Ivoire. Il compte générer près de 500 000 emplois d’ici à 2020. Un budget de 141 milliards de francs CFA a été alloué pour ce projet.