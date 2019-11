Budget-Programme: Yasmina Ouegnin met le Gouvernement en garde

Les groupes parlementaires de l'opposition se sont retrouvés à la Maison du PDCI, en ce début de semaine pour plancher sur le plancher sur le budget-programme qu'entend mettre en oeuvre le gouvernement ivoirien. L'Honorable Yasmina Ouegnin de Vox Populi entend veiller au grain pour faire entendre la voix et les aspirations du peuple ivoirien lors de l'examen de ce projet de loi.

Yasmina Ouegnin, « Le Gouvernement nous met des bâtons dans les roues »

Les Députés de l'opposition, composés des groupes Parlementaires PDCI-RDA, Vox Populi et Rassemblement, se sont donné rendez-vous au siège du parti dirigé par Henri Konan Bédié, ce lundi 11 novembre 2019, pour un séminaire de renforcement de capacité en vue d'une participation active à la prochaine séance parlementaire concernant le vote du projet de lois de finances portant budget de l'État. Aussi, le gouvernement ivoirien entend-il définitivement basculer dans le système de budget-programme tel que défini par le nouveau cadre harmonisé des finances publiques dès janvier 2020.

Yasmina Ouegnin et ses collègues de l'opposition entendent assurer pleinement leurs fonctions de Députés en exerçant un contrôle sur ce projet de lois des finances 2020. La jeune députée de Cocody entend donc veiller au grain contre toutes tentatives de passage en force, pour que ce nouveau budget en préparation puisse effectivement prendre en compte les besoins des populations.

« Nous avons une action de contrôle du Gouvernement qui, malheureusement, parce que l’Exécutif est de plus en plus fort et n’entend pas rendre des comptes aux populations, nous avons toujours des bâtons dans les roues, à chaque fois. Par exemple pour des questions orales, pour les commissions d’enquête parlementaires. Mais, nous ne nous décourageons pas », a-t-elle déclaré, avant de rassurer ses mandants : « Nous continuons de crier haut et fort que le Gouvernement est là pour travailler pour les populations, qu’il le veuille ou non et nous sommes les représentants du peuple. »

Poursuivant, Yasmina Ouegnin ajoute : « Nous allons les interroger, les questionner, relever la pertinence ou la cohérence de certaines lignes de ce budget. Nous ferons de notre mieux pour que toujours et plus haut, les populations, grâce aux groupes parlementaires et partis politiques de l’opposition, soient toujours mieux représentées. »

À noter que face aux Députés du RHDP unifié (proches du pouvoir), les groupes parlementaires de l'opposition s'activent pour apporter la contradiction nécessaire au sein de l'Hémicycle ivoirien.