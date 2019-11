Showbiz: Le chantre Yedidya Nova invite à la véritable adoration

Le chantre Yedidya Nova fait son entrée dans la sphère musicale ivoirienne avec un single intitulé "Viens l'adorer", à travers laquelle il invite les chrétiens à entrer dans la présence divine. Installé depuis 2012 aux États-Unis, ce jeune Ivoirien est fortement engagé dans l'oeuvre de Dieu.

Yedidya Nova appelle à la vraie adoration

C'est le 20 novembre 1983 que Dominique Anvo ou encore Yedidya Nova pousse ses premiers cris à Bingerville, une ville de la Côte d'Ivoire. Comme les enfants de son âge, le jeune Dominique parcourt les aires de jeu, mais se laisse bercer par la musique qu'écoutent ses parents. Au fil du temps, il ressent une forte attirance pour les belles mélodies. En 2004, Yedidya Nova découvre les studios d'enregistrement. Cinq ans plus tard, alors âgé de 26 ans, le futur chantre a le privilège d'apprendre auprès de feu Houon Pierre, l'un des plus célèbres arrangeurs et ingénieurs ivoiriens et également géniteur d' Arafat DJ, disparu dans un tragique accident de moto le 12 août 2019. Les deux hommes travaillent sur une oeuvre musicale de Dominique Anvo, mais malheureusement elle ne sortira pas.

Yedidya Nova ne baisse pas les bras. En 2012, il s'envole pour les États-Unis. Une fois au pays de l'oncle Sam, le jeune ivoirien fréquente l'église Lighthouse Chapel International de Houston. Plus tard, Dominique est nommé en tant que responsable de la cellule francophone. Il met sa voix au service de Dieu en qualité de chantre.

Après avoir énormément travaillé, Yedidya Nova sort un single qui a pour titre "Viens L'adorer". Comme on le dit très souvent dans le milieu chrétien, "l'Éternel siège dans la louange". Le chantre ivoirien se donne pour mission à conduire toute la communauté chrétienne dans la gloire de Dieu grâce à la véritable adoration et la louange authentique. Dans cette chanson, Yedidya veut faire comprendre au chrétien qu'il devrait plutôt se concentrer sur l'adoration du Créateur, plutôt que de se laisser abattre par les difficultés terrestres.

Bien avant de se consacrer à chanter pour la gloire du Seigneur, le chantre Yedidya Nova a eu un parcours scolaire. Il débute ses études dans la commune de Cocody, précisément à l'école primaire d'Anono village. Il obtient l'entrée en 6e en 1996 avant de décrocher le BEPC. En 1999, il décroche le baccalauréat au Lycée classique d'Abidjan 2002. Il a fait un diplôme d'ingénieur en communication.