Dubaï Airshow : Airbus annonce la signature de 178 nouveaux appareils

Le constructeur aéronautique européen Airbus a annoncé à l’occasion de l’édition 2019 du salon aéronautique Dubaï Airshow, qui se tient du 17 au 21 novembre 2019 dans la capitale des Emirats-Arabes-Unis, la signature de 178 nouveaux appareils. Les principaux acquéreurs sont Air Sénégal et deux compagnies aériennes Émiraties.

Commandes majeures pour Airbus au salon aéronautique de Dubaï

La nouvelle compagnie de transport aérien du Sénégal, Air Sénégal, verra sa flotte renforcée de 8 avions A220-300. Le protocole d’entente avec les responsables du géant européen de l’aéronautique, Airbus, a été signé en présence du ministre Alioune SARR, en charge du Tourisme et du transport à l’occasion du salon de l’aéronautique qui a lieu actuellement à Dubaï aux Émirats Arabes-Unis.

L’ A220 permettra à Air Sénégal de réduire ses coûts d’exploitation tout en offrant aux passagers un confort inégalé sur l’ensemble de sa flotte. « Le nombre d’A220 en opération sur le continent africain est en constante croissance et nous sommes fiers d’ajouter la nouvelle compagnie nationale de Sénégal à notre liste de clients pour l’A220», a déclaré Christian Scherer, Directeur commercial d’Airbus.

Outre le Sénégal, les plus fortes commandes sont venues de deux compagnies aériennes des Émirats arabes Unis, en l’occurrence Air Arabia, Emirates Airlines qui totalisent à eux deux 170 appareils commandés. « Nous sommes heureux d’annoncer aujourd’hui l’une des plus importantes commandes de monocouloirs de la région avec Airbus pour soutenir nos plans de croissance », a déclaré M. Adel Al Ali, directeur général d’Air Arabia, dont la compagnie a passé une commande ferme de 120 appareils (73 A320 néos, 27 A321 neos et 20 A 321 XLR).

Il était en compagnie, lors de la signature, de Christian Scherer, directeur commercial du géant européen. La famille des A320 néos, a expliqué le représentant d’Airbus, est un excellent choix pour le groupe en ce sens que ces nouvelles acquisitions permettront à la compagnie d’accéder à de nouveaux marchés.

Emirats Airlines a, quant à elle, passé une commande de 50 A 350 XWB. Cette commande de gros porteur, explique un responsable de la compagnie, vient renforcer la flexibilité des opérations de la compagnie grâce à son autonomie et à sa capacité de long Courier.

« Cet accord témoigne de notre confiance en l’avenir du secteur de l’aviation aux Émirats Arabes Unis et réaffirme avec force la stratégie de Dubaï de se positionner en tant hub mondial d’échange », s’est réjoui son altesse Cheick Ahmed. Airbus est un géant européen de l’aviation militaire, générale et commerciale. Le salon de l’aéronautique 2019 réunit plus de 1200 exposants de 63 pays et plus de 79 380 visiteurs commerciaux.