Hajj 2019: Emirates prend d’importantes mesures pour les pèlerins

Emirates offre plus de capacité sur Djeddah et Médine avec 46 vols supplémentaires. Cette mesure vise à mieux faciliter le voyage des pèlerins pour le Hajj au Royaume d'Arabie Saoudite.

Avec une augmentation de capacité, Emirates annonce un pèlerinage à la Mecque bien chargé

En vue de satisfaire la demande du pèlerinage à la Ville Sainte de La Mecque, ces vols seront opérés du 27 juillet au 22 août. Les vols supplémentaires seront proposés parallèlement aux vols réguliers de Emirates à destination de Djeddah et de Médine. Ils seront exclusivement réservés aux voyageurs détenteurs d’un visa Hajj en cours de validité. Cette année, Emirates prévoit de transporter vers la Mecque des milliers de pèlerins en provenance des principales villes dont : le Pakistan, les États-Unis, le Sénégal, le Royaume-Uni, le Nigéria, l'Indonésie, l'Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire.

Adil Al Ghaith, « Senior Vice-Président » de Emirates pour les Opérations Commerciales dans les pays du Golfe, du Moyen-Orient et de l’Iran, a déclaré: "Le Hajj est l’un des événements les plus importants de la religion musulmane. Et chaque année, la priorité de Emirates est de faciliter le voyage de nos pèlerins alors qu’ils convergent vers la ville sainte de La Mecque pour effectuer un voyage unique en son genre. Avec l'augmentation substantielle du nombre de vols à destination du Royaume cette période, ces 46 vols supplémentaires de Emirates nous permettront de répondre à cette demande, ainsi que de fournir des services à bord sur mesure et conformes aux principes du Hajj.

A Dubaï, pour les services au sol, Emirates mettra à disposition une équipe dédiée afin de gérer les enregistrements et les transferts pour une logistique fluide des passagers du pèlerinage en partance et en transit à Dubaï. A bord, Emirates mettra en place plusieurs initiatives qui respectent les valeurs et les traditions des pèlerins lors de l’accomplissement du Hajj. Des dispositifs supplémentaires seront installés pour répondre aux besoins des pèlerins, tels que les ablutions et autres rituels de purification, ainsi qu’informer les passagers, par le biais d'annonces exclusives, le moment où ils entrent dans les zones d'Al Miqat, afin qu’ils puissent se préparer pour l'Ihram (le moment où les pèlerins entrent dans un état sacré) par le biais d'annonces réservées aux passagers.

A cela, s'ajoutent d'autres mesures relatives aux services et aux produits, telles que la fourniture de couvertures supplémentaires et de serviettes chaudes non parfumées. Le système ICE, primé de Emirates comportera également une vidéo spéciale sur le Hajj qui abordera la sécurité, les formalités et les informations relatives à la réalisation du pèlerinage du Hajj. Les pèlerins pourront également capter la chaine du Saint Coran pendant leur voyage. Sur les vols au départ de Jeddah, les passagers du Hajj peuvent apporter jusqu'à 5 litres d'eau bénite (Zamzam), qui seront minutieusement stockés dans la soute.