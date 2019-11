Succession de Ouattara: Un député RHDP lâche Amon Tanoh pour Gon

Le député Kébé Mahamadou, président du mouvement SYNERGIE 2020, a annoncé, samedi 23 novembre dernier lors d’une cérémonie organisée au centre culturel Jacques Aka de Bouaké, son soutien au choix du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme successeur du président Alassane Ouattara, à la tête de l'État.

Succession de Ouattara : Amadou Gon, choix du député Kébé Mahamadou

Le député de Sago-Dapkadou (département de Sassandra) reste personnellement convaincu que le Premier ministre Amadou Gon est l’héritier le plus visible à même de poursuivre l'œuvre de développement du président Alassane Ouattara, entamée depuis son accession au pouvoir en 2011. « Pour moi, c’est Amadou Gon Coulibaly. Ça n’engage que moi », s’est-il exprimé.

Le président du mouvement Synergie 2020 ne manquera pas de rappeler que l’actuel locataire de la Primature est celui qui a le mieux incarné durant 8 ans et même au-delà, la fidélité, la loyauté et l’abnégation au travail aux côtés du président du RHDP. « Notre pays a besoin de modèle. Nous, jeunes, avons besoin de modèle pour diriger notre pays », a-t-il martelé.

Le député Kébé Mahamadou s’adressait à l’occasion aux jeunes de Bouaké réunis au sein du Collectif des mouvements et associations pour le développement et l’émergence (COMADE) lors d'une tribune organisée autour du thème : « Quelles stratégies pour une victoire du Rhdp en 2020 ? ».

Ce thème, a-t-il indiqué, traduit exactement l’idée de prise de conscience du rôle qui est celui de la jeunesse ivoirienne dans le processus de développement de notre pays. C’est pourquoi il n’a pas hésité à les féliciter pour leur choix de militer au RHDP.

« Le RHDP, en effet, ne se présente plus comme un parti politique. Il est un esprit. Il est l’envie affichée des fils de la Côte d’Ivoire de se mettre ensemble pour bâtir une nation forte, une nation victorieuse, une nation émergente », a-t-il fait savoir avant d’exhorter la jeunesse à parcourir villages, villes et hameaux pour porter le message du président Ouattara.

« Chers jeunes, votre thème parle de stratégie. Mais, elle est là, toute la stratégie. Les éléments de langage, Alassane Ouattara nous les a donnés. Allez donc partout et montrez les centres de santé, écoles, le barrage de Soubré. Voilà ce que le président du RHDP en 8 ans a fait pour la Côte d’Ivoire. C’est ce travail qui doit être pérennisé. C’est cet esprit qui doit être cultivé, ancré, planté, semé, cimenté dans les têtes, les cœurs et les esprits des Ivoiriens », a exhorté l’honorable Kébé Mahamadou.

La rencontre a mobilisé plus de 1000 jeunes et vu la participation de plusieurs autorités de la ville de Bouaké et des députés membres de SYNERGIE 2020.