Les derniers mots de Macron aux soldats français morts au Mali

La cérémonie d'hommage aux 13 militaires français tués au Mali s'est tenue, ce lundi 2 décembre en présence d' Emmanuel Macron. La mort dans l'âme, le Président français a célébré ses soldats tombés au front.

Emmanuel Macron, « La liberté... le goût du sang versé »

25 novembre 2019, deux hélicoptères de l'opération Barkhane ont fait une collision dans la région de Ménaka, lors d'un combat contre des groupes terroristes qui ont mis le Nord-Mali sous leur coupe. Le bilan tragique de cet accident fait état de treize soldats français tués, notamment six officiers; six sous-officiers et un caporal-chef. Les corps de ces valeureux soldats tombés au champ d'honneur ont été rapatriés, ce lundi, en France, célébrés à titre posthume à l'hôtel des Invalides à Paris.

Intenses émotions, gorges nouées, visages graves et larmoyants pour d'autres, dans cette atmosphère sépulcrale, le Président Emmanuel Macron avait à ses côtés son homologue malien, Ibrahim Boubacar Kéita dit IBK, ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy et François Hollande, ainsi que des officiels des deux pays. Après la Marseillaise et les différentes ponctuations de cette cérémonie d'hommage, le locataire de l'Elysée a eu le temps de pleurer ses soldats à travers un tweet dans lequel il assume et mesure toute l'ampleur de sa responsabilité.

« La liberté a souvent, hélas, le goût du sang versé. Loin de France, ce 25 novembre, 13 de nos soldats sont tombés », a écrit le président français. Avant d'ajouter : « Treize noms. Treize familles. Treize destins. Morts en opération pour nous tous. » Notons que la France est engagée aux côtés du Mali depuis 2013, avec l'opération Serval muée en Barkhane pour combattre les groupes terroristes qui ont quasiment assiégé la zone sahélienne.