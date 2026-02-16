Affaire Jeffrey Epstein : Jack Lang visé par des perquisitions

Jack Lang est dans le collimateur du parquet national financier. Cité dans l’affaire Jeffrey Epstein pour ses liens financiers présumés avec ce dernier, l’ancien ministre français est concerné par une enquête préliminaire pour « blanchiment de fraude fiscale aggravée ». C’est dans ce cadre que des perquisitions ont été effectuées ce lundi 16 février, notamment à l’Institut du monde arabe (IMA) à Paris, dont il était le président.

Affaire Jeffrey Epstein : le parquet financier mène des perquisitions visant Jack Lang

Le parquet national financier a annoncé des perquisitions en cours ce lundi. Elles visent divers endroits, dont l’Institut du monde arabe (IMA) à Paris. L’ancien ministre Jack Lang était jusqu’à sa démission président dudit Institut. Il a rendu sa démission après les révélations sur ses liens financiers présumés avec Jeffrey Epstein. Ces perquisitions ont été autorisées pour accélérer l’enquête en cours pour « blanchiment de fraude fiscale aggravée ».

Jack Lang est soupçonné de « fraude fiscale aggravée portant notamment sur une société offshore basée aux îles Vierges américaines ». Cette société a été créée par Jeffrey Epstein, homme d’affaires américain et « délinquant sexuel ». La justice française cherche à comprendre les éventuelles implications de l’ancien ministre Lang dans les différents faits reprochés à Epstein.

Ancien ami de Laurent Gbagbo, Jack Lang est véritablement secoué par cette affaire. À Abidjan, les proches de l’ancien président ivoirien se rappellent encore de son acte de trahison. Alors qu’il était un soutien visible de Laurent Gbagbo, il l’a abandonné comme Judas a renié Jésus-Christ. Pendant la crise électorale, le ministre Lang avait clairement pris position pour Alassane Ouattara. Il avait publiquement affirmé que Laurent Gbagbo avait bien « perdu l’élection présidentielle ».

Par ailleurs, il convient de souligner que l’affaire Jeffrey Epstein fait également des vagues en Afrique. Des personnalités politiques du continent sont citées comme Karim Wade.

