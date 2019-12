Éducation-Formation-Travail: Plusieurs experts en réflexion à Abidjan

Le Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Brice Kouassi, a ouvert un séminaire international ce lundi à Abidjan

Le Pôle qualité inter pays pour le développement des compétences techniques et professionnelles (Pqip/Dctp), en collaboration avec l'Association pour le développement de l'Éducation en Afrique (Adea), organise dépuis ce lundi 9 décembre 2019 à Ivotel Plateau, un séminaire international portant sur ''la validation des acquis du Continuum Éducation-Formation-Travail''.

L'ouverture de ce séminaire qui rassemble plusieurs experts venus de 20 pays d'Afrique, s'est ouvert en présence du Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. Celui-ci n'a pas manqué d'expliquer le bien-fondé de cette activité.

Rappelant que d'autres rencontres de ce type visant à consolider et à approfondir les notions et pratiques à mutualiser, ont eu lieu en 2016 et en 2017, le secrétaire d'État a précisé que la rencontre des 9 et 10 décembre 2019, entend valoriser les acquis du travail préalablement réalisé afin de mieux valoriser le rôle des dispositifs alternatifs du continuum Éducation/Formation/Travail.

''Une publication a été faite pour servir de base au travail du séminaire. Elle rend compte de la capacité des dispositifs alternatifs du continuum Éducation/Formation/Travail à permettre à une population de jeunes situés hors des dispositifs formels d'éducation et de formation, d'acquérir autrement que par un parcours linéaire, les connaissances et compétences de base pour réussir leur vie sociale et professionnelle'', a déclaré Brice Kouassi, ajoutant que ''de tels objectifs cadrent parfaitement avec la vision de la Côte d'Ivoire émergente que prône le chef de l'État''.

Par ailleurs, le Secrétaire d'État a encouragé les efforts Pqip/Dctp car, selon lui, malgré le taux de scolarisation en croissance continue dans nos pays, tant au primaire qu'au secondaire, les populations de plus en plus jeunes, sont confrontées à une forte proportion d'enfants en âge de recevoir l'éducation de base mais qui se trouvent malheureusement hors du système scolaire.

''En ce qui concerne mon pays, des passerelles sont proposées pour offrir à tous les jeunes de 6 à 16 ans, un continuum éducation-formation et insertion dans le cadre de la loi relative à la scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans'', a-t-il ajouté.

Notons que la secrétaire d'État en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de la République du Ghana, Mme Gifty Twuman Pofo, prend part également à cette activité. Elle n'a pas manqué de féliciter les organisateurs du séminaire tout-en adressant ses remerciements aux différents experts qui ont effectué le déplacement en Côte d'Ivoire.