Troublée par la mort de Dj Arafat, Claire Bahi demande pardon à Beynaud

L'ex-première dame du Couper décaler, devenue chantre de l'Eternel, Claire Bahi, a adressé un message à Serge Beynaud avec qui, ellle était en disgrâce depuis plusieurs mois.

Claire Bahi veut faire la paix avec Serge Beynaud

La discorde entre Claire Bahi et Serge Beynaud n'était plus un secret pour personne dans l'univers du Couper décaler. Les deux talentueux artistes ivoiriens se regardaient en chiens de faïences depuis l'affaire du Primud 2018.

A l'instar de plusieurs autres cadors du Couper décaler tels que Dj Arafat, Kédjevara et Debordo Leekunfa, La Mama, dénonçant des irrégularités dans le processus de désignation des lauréats, a décidé de se retirer de la course.

Après cette décision prise par Claire Bahi, Serge Beynaud a soutenu que celle-ci fuyait la concurrence de ''ses cadettes'' car, selon lui, elle n'avait pas été à la hauteur durant l'année 2018.

''Claire Bahi, on s'en fout de toi. Si tu veux, ne viens pas au Primud. On s'en fout. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu espérais en venant au Primud ? En 2018, tu as chanté quoi qui mérite un prix? Tu n'as rien foutu. Si tu sais que tu as travaillé en 2018, viens participer. Dis plutôt que tu as peur que les enfants de la nouvelle génération ne mettent la honte sur toi'', avait déclaré Serge Beynaud.

Prise de colère après cette sortie de Beynaud, Claire Bahi, dans une vidéo diffusée sur la toile, a tiré à boulets rouges sur celui qui a arrangé le tout premier single de sa carrière musicale.

« Moi je dis et je répète encore que c’est lui le sorcier du Couper décaler. On a accusé Arafat. On a tout dit de lui. Mais quelqu’un qui ne t’a rien fait et que tu titilles comme ça….Arrête ce que tu fais. C’est de la sorcellerie», avait repliqué Claire Bahi.

Après avoir tourné le dos au Couper décaler au profit de la musique réligieuse suite au décès brutal de son frangin Dj Arafat, Claire Bahi ne veut plus être en disgrâce avec qui que ce soit. A cet effet, elle a publiquement présenté ses excuses à Serge Beynaud.

«Je ne peux pas être parfaite comme Jésus mais il faut demander pardon quand on a tort ou raison. Je demande pardon à Serge Beynaud. C’était mon ancienne vie. Je les aurai tous au téléphone. Je parlerai aussi avec les filles du milieu. Pour les injures passées, je suis vraiment désolée», a déclaré la nouvelle chantre de l'Éternel sur les ondes de Trace Fm.