Voici les hommes forts de Soro Guillaume mis aux arrêts

La descente musclée des Forces de défense et de sécurité (FDS) au siège du parti de Soro Guillaume s'est soldée par plusieurs arrestations. Outre leur leader empêché de rentrer en Côte d'Ivoire, toutes les têtes fortes du GPS ont été écrouées.

GPS, le parti de Soro Guillaume, décapité à Abidjan

Les choses se sont précipitées, ce lundi 23 décembre 2019, pour Générations et peuples solidaires (GPS). Guillaume Soro avait annoncé son retour au pays après six mois d'absence, mais ni lui, ni ses partisans ne savaient la surprise que leur réservaient les autorités ivoiriennes. En effet, après plusieurs mobilisations de leurs bases pour réserver un accueil triomphal à leur leader, les Soroïstes ont été pris au dépourvu par un impressionnant déploiement de policiers pour empêcher tout attroupement depuis l'aéroport jusqu'à la résidence de Soro Guillaume. Les cadres et militants de GPS n'étaient encore pas au bout de leur peine, car leur « Champion » a été interdit d'atterrir en Côte d'Ivoire et l'avion privé qui le transportait, un Bombardier Challenger 604 allemand, a été dérouté vers Accra International Kotoka Airport.

Outré par cette humiliation infligée à leur mentor, les Soroïstes ont aussitôt mis le cap sur le siège de GPS à Cocody Riviera Golf pour une conférence de presse afin de prendre l'opinion nationale et internationale à témoin sur le traitement infligé à leur candidat à l'élection présidentielle de 2020. Mais là encore, ils seront malmenés par les policiers et gendarmes envoyés à leurs trousses. Gaz lacrymogène, courses-poursuites, coups de matraques, tel était le cocktail servi aux militants qui s'étaient massés dans la cour de leur siège.

Pour ceux qui étaient à l'intérieur, le scénario n'était pas totalement différent, car la conférence de presse animée principalement par le Député Alain Lobognon a été interrompue. Des gendarmes encagoulés ont fait irruption dans la salle et ont mis le grappin sur une quinzaine de cadres et militants du GPS. Il s'agit entre autres de :

- Alain Lobognon, Député et vice-président du MVCI

- Soro Simon, frère cadet de Guillaume Soro et Président de l'ONG La Vie

- Soro Kanigui Mamadou, Député et Président exécutif du RACI

- Yao Soumaïla, Député et vice-Président du RACI

- Félicien Sékongo, Président du MVCI

- Koné Kamaraté Souleymane dit Soul to Soul, Directeur du protocole de Soro Guillaume

- Koné Tehfour, vice-président du RACI et challenger d'Hamed Bakayoko aux Municipales à Abobo

- Soumahoro Kando, Député et vice-président du RACI

Ainsi que sept autres militants. L'on note toutefois qu'ils ont été arrêtés pour des dossiers différents. Guillaume Soro, leur leader, est quant à lui visé par un mandat d'arrêt international pour « Atteinte à la sureté de l'Etat » et « Détournement de deniers publics ».