Un proche de Guillaume Soro se lâche : "Nous avons été trompés"

La situation reste confuse autour du retour de Guillaume Soro à Abidjan le lundi 23 décembre 2019. Selon des informations, l'avion transportant le président de Générations et peuples solidaires (GPS) a finalement atterri à Accra, au Ghana. Un peu plus tôt, ses partisans avaient été interdits de lui réserver un accueil et son domicile a été quadrillé par la police. El Hadj Mamadou Traoré, l'un de ses fidèles compagnons, a de profonds regrets.

Un proche de Guillaume Soro exprime ses regrets

Tout est allé très vite le lundi 23 décembre 2019. En provenance de Paris, Guillaume Soro devait atterrir en début d'après-midi à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Mais contre toute attente, l'avion avec à son bord Guillaume Soro s'est plutôt posé à Accra, au Ghana. Franklin Nymasi, l'un des conseillers du président de Générations et peuples solidaires, a confirmé la nouvelle sur son compte Twitter. "Le président Guillaume Kigbafori Soro vient d'atterrir à Accra au Ghana. Nos remerciements d'ores et déjà aux autorités de ce pays", a publié le Camerounais.

El Hadj Mamadou Traoré, proche de Guillaume Soro et très actif sur les réseaux sociaux, a observé ces événements avec beaucoup de tristesse. "Nous avons été trompés pour nous amener à voter massivement cette nouvelle constitution. Oui, je l'avoue, nous avons été trompés. Car, l'esprit dans lequel nous avons massivement voté pour cette Constitution, c'est qu'elle mettrait fin à l'ivoirité que nous avons combattu pendant des décennies", a écrit l'ancien directeur général de l'INFS (Institut national de formation sociale) sur sa page Facebook.

On le comprend aisément, Mamadou Traoré regrette aujourd'hui d'avoir défendu la cause d' Alassane Ouattara aux côtés de Guillaume Soro. Ce supporter du député de Ferké a ajouté que "la nouvelle Constitution a été modifiée pour permettre au Chef de l'État de briguer un troisième mandat".