Le domicile de Guillaume Soro interdit d'accès, son frère cadet chassé

À quelques heures de l'arrivée de Guillaume Soro, la situation est tendue à Abidjan, précisément à Marcory Résidentiel, le quartier où réside le président de Générations et peuples solidaires (GPS). La police a bouclé le secteur, interdisant même l'accès du domicile du député de Ferké à son frère cadet, Simon Soro.

Que se passe-t-il au domicile de Guillaume Soro ?

Les partisans de Guillaume Soro qui ont prévu de lui réserver un accueil chaleureux auront fort à faire avec la police nationale. En effet, selon des informations diffusées sur les réseaux sociaux, le domicile de l'ancien président a été quadrillé par des éléments de la police en début de matinée le lundi 23 décembre 2019. On apprend également qu'à Abobo-Baoulé, dans la commune d'Abobo, les convois transportant les militants de Générations et peuples solidaires ont été empêchés de rallier l'aéroport Félix Houphouët-Boigny.

Par ailleurs, Simon Soro, frère cadet de Guillaume Kigbafori Soro, a été bloqué à l'entrée du domicile de l'ex-patron de l'Assemblée nationale ivoirienne. Le concerné lui-même a livré l'information dans une vidéo publiée sur Twitter.

"Compte tenu de la situation de la venue de mon ainé, Guillaume Kigbafori Soro, je me suis vu empêcher d'arriver à sa résidence. Alors quand j'ai essayé de demander ce qui se passait réellement, on m'a fait comprendre que les instructions viennent de la haut. Je dis mais qui est plus habilité à être dans la résidence du président. Ils m'ont fait comprendre que la hiérarchie a donné ses ordres donc compte tenu de ça, ils ne pouvaient pas me permettre d'avoir accès à la maison de mon ainé", a fait savoir Simon Soro.

Il faut noter qu'un commissaire de police est venu intimer l'ordre au frère de Guillaume Soro de cesser l'enregistrement de la vidéo qui se faisait devant le domicile de son ainé. Le chef de file des soroistes est attendu à Abidjan peu après midi.