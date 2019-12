Affaire Guillaume Soro: Alpha Touré Yaya dévoile le plan de l'ex-PAN

Annoncé pour le lundi 23 décembre 2019 à Abidjan, Guillaume Soro n'a pu entrer en Côte d'Ivoire après six mois d'absence. Le député de Ferké à bord d'un jet-privé s'est retrouvé au Ghana et a finalement décollé pour l'Europe après une brève escale. Dans la foulée, on a appris que l'ex-président de l'Assemblée nationale est visé par un mandat d'arrêt international brandi par le pouvoir d'Alassane Ouattara, qui reproche au président de Générations et peuples solidaires (GPS) d'avoir tenté de déstabiliser l'État et d'avoir détourné des deniers publics. Alpha Touré Yaya, ancien soroiste, met à nu le plan de son ancien mentor.

Alpha Touré Yaya rappelle Guillaume Soro à l'ordre

Alpha Touré Yaya comptait parmi les plus fidèles de Guillaume Soro. Mais contre toute attente, le jeudi 25 avril 2019, le député-maire de Gbon-Kolia a annoncé qu'il quittait le camp des soroistes pour rejoindre le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Selon une source proche de l'ex-soroiste, l'élu municipal a pris cette décision "pour mieux s’occuper de ses administrés et c’est la pression de ses administrés qui l’a emmené à prendre cette décision". Dans l'entourage de Guillaume Soro, il se racontait qu' "il n’y a aucune visibilité dans le combat" dans lequel s'est engagé l'ancien Premier ministre d'Alassane Ouattara.

Face au mandat d'arrêt et au retour manqué de Guillaume Soro, Alpha Touré Yaya est sorti de son silence pour dévoiler la stratégie qu'aurait mis en place le chef de file des soroistes. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, le député de Gbon-Kolia faisant allusion à son ex-leader a indiqué que "la politique de la victimisation ne passera plus en Côte d'Ivoire". "Les Ivoiriens sont murs d'esprit. C'est une pratique politique qui est révolue. Même la scène où l'ex-PAN a dit qu'il a été interpelé dans cet hôtel par des hommes d'Interpol, nous avons vu que la vérité a triomphé après. Ce qui s'est passé hier, c'est une mise en scène parce que si Soro Guillaume voulait sincèrement venir en Côte d'Ivoire, il allait carrément emprunter un avion commercial", a lancé Alpha Yaya Touré.

Alpha Touré Yaya a aussi exhorté Guillaume Soro à rejoindre le RHDP. Il n'a pas manqué de mettre en exergue le travail accompli par le président ivoirien tout en invitant les jeunes ivoiriens à se tenir loin de la manipulation politique.