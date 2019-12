Adjoumani en colère : Guillaume Soro est "obsédé par les armes"

L'affaire Guillaume Soro ne manque pas de susciter la réaction des hommes et femmes politiques ivoiriens. Alors que l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne est accusé d'avoir tenté de déstabiliser le pouvoir d'Alassane Ouattara, on assiste à une bataille rangée des partisans du chef de l'Etat et de ceux du député de Ferké. C'est dans ce contexte que Kobenan Kouassi Adjoumani, porte-parole du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) porte de graves accusations contre le président de Générations et peuples solidaires (GPS).

Adjoumani accuse Guillaume Soro de tentative de meurtre contre Ouattara

La crise est profonde entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Le président ivoirien a décidé d'en découdre avec son ancien Premier ministre en lançant contre lui un mandat d'arrêt international le lundi 23 décembre 2019. Ce n'était plus un secret, les deux hommes sont entrés en conflit depuis le refus du leader des soroistes de rejoindre le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Quand le natif de Kofiplé a décidé de lorgner le fauteuil présidentiel, jalousement conservé par le RHDP, la tension est montée d'un cran.

Guillaume Soro, candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2020, qui avait annoncé son retour en Côte d'Ivoire, après six mois d'absence, a dû annuler son projet, car menacé par le régime de Ouattara. En effet, l'ex-chef rebelle est accusé de tentative de déstabiliser la sûreté de l'Etat et de détournement de deniers publics. Il est même sous le coup d'un mandat d'arrêt international depuis le lundi 23 décembre.

Kobenan Kouassi Adjoumani, très remonté contre le fondateur de Générations et peuples solidaires. Le porte-parole du RHDP accuse Guillaume Soro d'avoir "attenter personnellement à la vie du président de la République". Le ministre de l'Agriculture et du développement durable est irrité d'autant plus qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi l'ex-PAN est "obsédé par les armes, les coups de force et les renversements spectaculaires du pouvoir". "Comment comprendre que pour des divergences politiques Soro qui considérait le président Alassane Ouattara comme son père puisse projeter d’attenter à sa vie en infiltrant sa garde rapprochée ? ", s'est-il interrogé à travers une publication sur sa page Facebook.