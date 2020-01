Charles Blé Goudé se démarque de Soro et veut rencontrer Ouattara

Comme précédemment annoncé, Charles Blé Goudé s'est effectivement adressé à ses compatriotes Ivoiriens, ce samedi 4 janvier 2020, via les réseaux sociaux. Loin de toutes attitudes de défiance, le président du Cojep a plutôt réitéré sa volonté de rencontrer le Président Alassane Ouattara.

Charles Blé Goudé à Ouattara : « Nous devons nous parler, monsieur le Président »

A l'occasion du nouvel an, les acteurs politiques ivoiriens se sont adressé à leurs partisans et autres compatriotes afin de non seulement leur exprimer leurs vœux, mais aussi et surtout tracer leur trajectoire pour cette année électorale. Charles Blé Goudé a, pour sa part, attendu jusqu'au quatrième jour de l'année 2020 pour parler à ses frères et sœurs ivoiriens. Dans cette adresse faite depuis La Haye, où il est en liberté sous conditions depuis son acquittement devant la CPI, le Président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) a à nouveau indiqué qu'il souhaiterais rencontrer Alassane Ouattara, le Président ivoirien.

Loin des rancœurs et autres rancunes liées au sombre passé de la Côte d'Ivoire, et faisant fi de sa récente condamnation à 20 ans d'emprisonnement par la justice ivoirienne, l'ancien leader des jeunes patriotes veut véritablement tourner la page dans l'optique de donner une nouvelle chance à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire.

C'est ainsi que dans son message livré ce samedi, l'ancien pensionnaire de la prison de Scheveningen a lancé cet appel au chef de l'Etat ivoirien. « Nous devons nous parler, monsieur le président de la République », a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « Je reste toujours attaché et fidèle à cette démarche de paix de laquelle rien ne pourra me détourner. Pour moi, la réconciliation n’est pas une option, mais une obligation, voire une nécessité qui doit fédérer tous les acteurs de la vie politique ivoirienne. Ensemble, réunis autour de la mère-patrie, nous devons apaiser le climat social et politique. C’est un devoir pour nous. »

Pour formaliser sa démarche, Charles Blé Goudé a donc indiquera qu'il enverra, par le biais de ses collaborateurs, un courrier aux autorités ivoiriennes, les jours à venir, afin de créer le cadre d'une rencontre salvatrice pour la Côte d'Ivoire.

A moins de dix mois de l'élection présidentielle de 2020, le filleul de Laurent Gbagbo est déterminé à prendre une part active à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Contrairement à son ancien compagnon de la FESCI, Soro Kigbafori Guillaume qui s'est retranché en Europe, d'où il lance des attaques verbales contre le régime RHDP unifié, Blé Goudé veut plutôt engager une concertation, car, soutient-il « une crise, elle naît, elle se développe et elle finit un jour. Arrêtons de remuer le couteau dans une plaie à peine cicatrisée. Face à la situation que traverse notre pays, nos égos, nos ambitions politiques ne doivent pas prendre le pas sur la vie des Ivoiriens ».

L'on s'interroge cependant si cette main tendue de Blé Goudé sera effectivement saisie par les autorités ivoiriennes en vue d'une réconciliation vraie.