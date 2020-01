Victime d'un complot, Koffi Olomidé demande l'aide des Ivoiriens

Qui en veut à Koffi Olomidé au point de vouloir monter les Ivoiriens contre le célèbre chanteur de rumba congolaise ? Des informations relayées sur certains médias avancent que suite au malaise subi par Fally Ipupa, le Quadra Koraman aurait ouvertement accusé les Ivoiriens de jalouser le succès des chanteurs congolais. L'artiste a réagi à travers une vidéo publiée sur sa page Facebook.

Fally Ipupa malade, Koffi Olomidé accuse les Ivoiriens

La nouvelle avait envahi la capitale ivoirienne. Présent en Côte d'Ivoire dans l'optique d'un concert live le dimanche 29 décembre 2019 au Sofitel Hôtel Ivoire. Après ce show, le chanteur a causé de la frayeur à son staff ainsi qu'à ses fans. En effet, pris de malaise, Dicap La Merveille a été conduit urgemment dans un hôpital. Du coup, le chanteur de rumba a dû interrompre sa tournée africaine, entamée le 6 décembre au Gabon. Des rumeurs avaient annoncé que l'ex-poulain de Koffi Olomidé avait été transporté en France. Mais finalement, on apprendra que le "Prince de Southfork" est plutôt resté à Abidjan pour se reposer à Assinie, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire.

Vendredi 3 janvier 2020, Fally Ipupa apparaissait dans une vidéo diffusée sur son compte Instagram déclarant : "Le King est de retour. Bonne et heureuse année 2020". Curieusement, des médias ont vite fait de publier une information selon laquelle Koffi Olomidé tenait les Ivoiriens pour responsables du malaise subi par son ancien poulain. Le patron de l'orchestre Quartier Latin, de son vrai nom Antoine Christophe Agbepa Mumba, serait allé jusqu'à demander à ses pairs congolais de ne plus se rendre en Côte d'Ivoire. "Que les artistes congolais ne mettent plus leurs pieds à Abidjan. Ils sont des anti-succès. Les Ivoiriens sont jaloux de notre évolution musicale", aurait dit Koffi Olomidé.

Surpris par ces propos qu'on lui prête, Koffi Olomidé a adressé un message à ses fans ivoiriens. "Comme beaucoup de parents, je suis rentré de vacances le dimanche 5 janvier (...) j'ai été surpris de lire ce soir que Koffi Olomidé aurait tenu des propos contre les Ivoiriens, contre la Côte d'Ivoire. C'est un mensonge gigantesque. Les amis de Koffi de partout, mes fans je vous demande de vous lever. Il y a un complot permanent que j'ai compris maintenant qui vise à briser, à mettre fin à la carrière de Koffi Olomidé", a révélé le chanteur dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook.

Koffi Olomidé est revenu sur l'annulation de ses concerts en Afrique du Sud le 28 juin 2019 sous prétexte qu'il aurait eu "mort d'hommes" si le spectacle avait eu lieu. Pour lui, cette information a été inventée pour monter ses "frères ivoiriens" contre lui. "Je n'ai jamais rien dit contre les Ivoiriens", a rassuré le Congolais. Il a exhorté ses fans de la Côte d'Ivoire à ne pas laisser place au mensonge.