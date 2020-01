Présidentielle 2020 : Ce que Bictogo prépare dans le nord du pays

La bataille pour la présidentielle d'octobre 2020 s'annonce âpre. Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), la coalition au pouvoir, veut remporter le scrutin dès le premier tour. Mais en face, les opposants ivoiriens ne l'entendent pas de cette oreille et bandent les muscles. Adama Bictogo, directeur exécutif du parti d'Alassane Ouattara prend la menace au sérieux et se prépare à poser des actes majeurs dans la région du Poro, dans le nord du pays.

Présidentielle, que prépare Adama Bictogo au Nord ?

Jeudi 11 juillet 2019, Alassane Ouattara a pris la décision de porter Adama Bictogo à la tête de la direction exécutive du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Le président ivoirien, en portant son choix sur l'ancien ministre de l'Intégration africaine, pour occuper cet important poste du parti au pouvoir, met le cap sur la présidentielle de 2020. Dès sa nomination, l'homme d'affaires ivoirien a pris la juste mesure de la tâche qui l'attend. Le samedi 2 novembre 2019, lors de la cérémonie de lancement de la campagne d'enrôlement et d'adhésion des militants du RHDP au palais de la culture d'Abidjan-Treichville, l'homme qui règne à la tête de SNEDAI Groupe annonce qu'il a pour objectif de faire enrôler 3 750 000 militants. "Nous voulons gagner au premier tour et nous allons gagner. Et chacun de vous doit porter la victoire du RHDP", a clamé Adama Bictogo devant une foule acquise à la cause d'Alassane Ouattara.

Deux mois plus tard, le directeur exécutif du RHDP continue de galvaniser les houphouëtistes. Séjournant la région du Poro, dans le nord du pays, Adama Bictogo a donné une mission ferme à la coordination de son parti de ladite région. En effet, rapporte l'Agence ivoirienne de presse, l'homme d'affaire qui a investi la coordination lui a fixé un objectif de 200 000 militants. Notre source précise que ce chiffre représente 564 sections. Pour lui, cela devrait permettre au RHDP de remporter la présidentielle sans grande difficulté.