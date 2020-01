RHDP: Prétendue guerre avec Gon, Adama Bictogo dit toute la vérité

L’ancien ministre de l’Intégration africaine, le richissime homme d’affaires ivoirien Adama Bictogo, a réagi aux allégations sur ses relations avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

Ce que dit Adama Bictogo de sa fameuse guerre avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly

Le directeur exécutif du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, Adama Bictogo, a formellement démenti l’information faisant cas du caractère tendu de ses relations avec son camarade de parti, Amadou Gon Coulibaly, actuel Premier ministre, comme révélé par La Lettre du Continent, dans sa parution du mercredi 8 janvier 2020.

Cette information abondamment relayée par la presse nationale, n’est rien d’autre qu’une « intox », selon Adama Bictogo. « Il s’agit tout simplement d’une infox, d’une intox comme le disent les professionnels de l’information et de la communication », a réagi le député d’Agboville. Pour qui, ces allégations « mensongères » sont monnaie courante avec pour seul objectif de déstabiliser la Côte d’Ivoire et ses institutions. « Notre grand parti, le RHDP n’y échappe pas », dit-il.

Le PDG du groupe Snedaï confie tout de même que ses relations avec le président du directoire du RHDP et Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ont toujours été au beau fixe. « La vérité. Mes rapports avec le Premier ministre, Président du directoire du RHDP sont au beau fixe parce qu’ils sont basés depuis plusieurs décennies sur la confiance, la loyauté et la fidélité et résistent à toutes sortes de manipulations », a clarifié M. Bictogo.

Non sans faire savoir qu’il demeure à la tâche pour assurer au parti dirigé par le président Alassane Ouattara, une victoire écrasante au soir du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. « Je voudrais vous inviter à maintenir votre sérénité et à continuer de rester donc «focus» sur nos objectifs. Parce que c’est ensemble que nous allons y arriver », a-t-il lancé aux militants du RHDP.

A noter qu'Adama Bictogo conduit la délégation du parti au pouvoir dans le cadre du dialogue politique pour le Projet de nouveau code électoral.