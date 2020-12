Ghana: Violente bagarre entre Davido et Burna Boy dans un bar à Accra

Les chanteurs nigérians, Burna Boy et Davido en sont venus aux mains dans une boîte de nuit à Accra au Ghana. Ce qu'il s'est passé.

Le Nigéria est l'un des pays africains qui regorge de nombreux artistes dont le succès a outrepassé les frontières africaines. On peut citer entre autres Davido, Wizkid, Tiwa Savage, Yemi Aladé, Chedima, Burna Boy et bien d'autres. Cependant, la rivalité entre ces stars, ne manque pas. Les médias nigérians évoquent très régulièrement une rivalité entre Davido et Burna boy.

Interrogé récemment sur sa relation avec Burna Boy, l'ami de feu Dj Arafat a décrit Burna Boy comme son frère, ajoutant qu’il était une des personnes les plus heureuses au monde pour son succès. Cependant, le chanteur a reconnu que les choses semblaient devenir difficiles entre eux, depuis quelques mois, après la publication d’une photo de Burna Boy, présentant Wizkid et lui-même comme les deux plus grands artistes du Nigeria.

Parti au Ghana pour une serie de spectacles, Davido a rencontré Burna Boy dans une boite de nuit, dimanche soir à Accra. A en croire certains médias nigérians, une violente bagarre a éclaté entre les chanteurs. Un blogueur ghanéen répondant au nom de Ghhyper1, présent dans la discothèque, a indiqué que le comportement de Burna Boy dans la nuit montrait clairement qu'il cherchait la bagarre.

«Immédiatement, j'ai vu Burna et ses garçons. J'ai dit à un ami que Burna cherchait des ennuis et cela s'est passé comme un film», a-t-il déclaré. Une vidéo de 9 secondes a même été publiée sur la toile, dans laquelle l'on aperçoit Davido très en colère, s'en prendre violemment à une autre personne que nous n'avons pas pu identifier.